Укренерго оголосило надзвичайну ситуацію в енергетиці — Finance.ua

Укренерго оголосило надзвичайну ситуацію в енергетиці Сьогодні 13:30 — Енергетика

Укренерго оголосило надзвичайну ситуацію в енергетиці. Про це йдеться в повідмоленні компанїі. Внаслідок обстрілів 16 грудня відбулася втрата поднад 50% споживання енергетичної системи.

У багатьох районах Києва тривають відключення. Мешканцям радять запастися водою з бюветів — як питною, так і технічною.

Комунальні та аварійні служби працюють у посиленому режимі. В першу чергу над відновленням тепло- і водопостачання.

Зазначимо, що у столиці працюють 430 стаціонарних «Пунктів незламності» , де можна зігрітися, отримати гарячі напої, зарядити електронні пристрої і скористатися інтернетом.

«Наразі є пошкодження близько 9 об’єктів генерації. Відповідно також пошкоджені станції та підстанції, які передають електроенергію, що спричинило обмеження виробництва по об’єктах атомної генерації», — заявив міністр Галущенко, пише РБК.

Коментуючи заяву «Укренерго» про втрату понад 50% споживання об’єднаної енергетичної системи, міністр зазначив, що йдеться про неможливість постачати електроенергію до 50% споживачів.

У той же час він зазначив, що ситуація вже виправляється і вже зараз відбувається відповідне навантаження атомної генерації.

«Я сподіваюся, що вже найближчим часом зможемо стабілізувати ситуацію. Однак треба зрозуміти, що вже сьогодні у нас будуть аварійні та екстрені відключення. Закликаю громадян зрозуміти цю ситуацію і повірте, що ми робимо все, щоб якнайшвидше відновити», — додав Галущенко.

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