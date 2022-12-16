Укренерго оголосило надзвичайну ситуацію в енергетиці — Finance.ua
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Укренерго оголосило надзвичайну ситуацію в енергетиці

Енергетика
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Укренерго оголосило надзвичайну ситуацію в енергетиці. Про це йдеться в повідмоленні компанїі. Внаслідок обстрілів 16 грудня відбулася втрата поднад 50% споживання енергетичної системи.
Укренерго оголосило надзвичайну ситуацію в енергетиці
У багатьох районах Києва тривають відключення. Мешканцям радять запастися водою з бюветів — як питною, так і технічною.
Комунальні та аварійні служби працюють у посиленому режимі. В першу чергу над відновленням тепло- і водопостачання.
Зазначимо, що у столиці працюють 430 стаціонарних «Пунктів незламності», де можна зігрітися, отримати гарячі напої, зарядити електронні пристрої і скористатися інтернетом.
«Наразі є пошкодження близько 9 об’єктів генерації. Відповідно також пошкоджені станції та підстанції, які передають електроенергію, що спричинило обмеження виробництва по об’єктах атомної генерації», — заявив міністр Галущенко, пише РБК.
Коментуючи заяву «Укренерго» про втрату понад 50% споживання об’єднаної енергетичної системи, міністр зазначив, що йдеться про неможливість постачати електроенергію до 50% споживачів.
У той же час він зазначив, що ситуація вже виправляється і вже зараз відбувається відповідне навантаження атомної генерації.
«Я сподіваюся, що вже найближчим часом зможемо стабілізувати ситуацію. Однак треба зрозуміти, що вже сьогодні у нас будуть аварійні та екстрені відключення. Закликаю громадян зрозуміти цю ситуацію і повірте, що ми робимо все, щоб якнайшвидше відновити», — додав Галущенко.
За матеріалами:
Finance.ua
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