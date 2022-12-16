Уряд вже розробив правила бронювання працівників компаній — Finance.ua

Уряд вже розробив правила бронювання працівників компаній Сьогодні 11:04 — Особисті фінанси

Уряд вже розробив правила бронювання працівників компаній

У листопаді Верховна Рада прийняла закон № 7687 , який регулює порядок бронювання військовозобовʼязаних під час мобілізації. Проте конкретні критерії та порядок бронювання мав затвердити Кабмін.

Як повідомляє Forbes, з посиланням на власні джерела в уряді та текст документа, що є в розпорядженні журналістів, критерії бронювання вже розроблені, а Кабмін має затвердити їх вже в грудні.

Як працюватиме бронювання

Усі відстрочки від мобілізації, видані Мінекономіки, залишаться чинними до затвердження нових правил, йдеться в документі. Чи потрібно буде після цього заново проходити процедуру бронювання, не уточнюється.

Списки заброньованих військовозобов’язаних співробітників має затверджувати Мінекономіки після погодження з Генштабом ЗСУ.

Хто зможе забронювати співробітників

Органи державної влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування. Відстрочка для них не може перевищувати терміну дії воєнного стану.

Держслужбовці категорій «А» та «Б» (керівники держорганів та їхні заступники, керівники структурних підрозділів, територіальних органів), а також працівники патронатних служб підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності. Заброньованих держслужбовців категорії «В» (всі інші співробітники) не може бути більше 40% штату.

Підприємства, установи й організації, що мають мобілізаційні завдання, у разі коли бронювання необхідне для їхнього виконання. Термін — пів року з можливістю продовження на строк до шести місяців. Заброньованих військовозобов’язаних має бути не більше 40% штату. Підвищити ліміт можна за окремого погодження Генштабу.

Підприємства, установи й організації, що виробляють товари, виконують роботи чи надають послуги, необхідні для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань. Термін — пів року з можливістю продовження на строк до шести місяців. Керівників і заступників бронюють незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності. Ліміт заброньованих військовозобов’язаних — не більше 40% штату.

Підприємства, установи й організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Термін — пів року з можливістю продовження на строк до шести місяців. Керівників і заступників бронюють незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності. Ліміт заброньованих військовозобов’язаних — не більше 40% штату.

Уповноважені банки, що включені до переліку уповноважених до роботи банків в умовах особливого періоду.

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Як визначатимуть важливі для економіки підприємства

Щоб потрапити до переліку критично важливих, підприємство має відповідати трьом або більше критеріям зі списку:

Сплатити понад €375 000 податків, зборів, платежів до держбюджету протягом останнього календарного кварталу.

Сума надходжень в іноземній валюті (крім кредитів і позик) за останній календарний квартал має перевищувати €8 млн.

Мати стратегічне значення для економіки й безпеки держави (йдеться про перелік держпідприємств).

Мати важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади. Його визначають уповноважені органи державної влади.

Не мати заборгованостей зі сплати ЄСВ.

Середня місячна зарплата застрахованих осіб-працівників має бути не менше середньої заробітної плати по регіону.

Підтверджувати статус критично важливого підприємство має не рідше разу на рік.

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