Уряд вже розробив правила бронювання працівників компаній — Finance.ua

Уряд вже розробив правила бронювання працівників компаній
У листопаді Верховна Рада прийняла закон № 7687, який регулює порядок бронювання військовозобовʼязаних під час мобілізації. Проте конкретні критерії та порядок бронювання мав затвердити Кабмін.
Як повідомляє Forbes, з посиланням на власні джерела в уряді та текст документа, що є в розпорядженні журналістів, критерії бронювання вже розроблені, а Кабмін має затвердити їх вже в грудні.
Як працюватиме бронювання
Усі відстрочки від мобілізації, видані Мінекономіки, залишаться чинними до затвердження нових правил, йдеться в документі. Чи потрібно буде після цього заново проходити процедуру бронювання, не уточнюється.
Списки заброньованих військовозобов’язаних співробітників має затверджувати Мінекономіки після погодження з Генштабом ЗСУ.
Хто зможе забронювати співробітників
- Органи державної влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування. Відстрочка для них не може перевищувати терміну дії воєнного стану.
- Держслужбовці категорій «А» та «Б» (керівники держорганів та їхні заступники, керівники структурних підрозділів, територіальних органів), а також працівники патронатних служб підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності. Заброньованих держслужбовців категорії «В» (всі інші співробітники) не може бути більше 40% штату.
- Підприємства, установи й організації, що мають мобілізаційні завдання, у разі коли бронювання необхідне для їхнього виконання. Термін — пів року з можливістю продовження на строк до шести місяців. Заброньованих військовозобов’язаних має бути не більше 40% штату. Підвищити ліміт можна за окремого погодження Генштабу.
- Підприємства, установи й організації, що виробляють товари, виконують роботи чи надають послуги, необхідні для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань. Термін — пів року з можливістю продовження на строк до шести місяців. Керівників і заступників бронюють незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності. Ліміт заброньованих військовозобов’язаних — не більше 40% штату.
- Підприємства, установи й організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Термін — пів року з можливістю продовження на строк до шести місяців. Керівників і заступників бронюють незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності. Ліміт заброньованих військовозобов’язаних — не більше 40% штату.
- Уповноважені банки, що включені до переліку уповноважених до роботи банків в умовах особливого періоду.
Як визначатимуть важливі для економіки підприємства
Щоб потрапити до переліку критично важливих, підприємство має відповідати трьом або більше критеріям зі списку:
- Сплатити понад €375 000 податків, зборів, платежів до держбюджету протягом останнього календарного кварталу.
- Сума надходжень в іноземній валюті (крім кредитів і позик) за останній календарний квартал має перевищувати €8 млн.
- Мати стратегічне значення для економіки й безпеки держави (йдеться про перелік держпідприємств).
- Мати важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади. Його визначають уповноважені органи державної влади.
- Не мати заборгованостей зі сплати ЄСВ.
- Середня місячна зарплата застрахованих осіб-працівників має бути не менше середньої заробітної плати по регіону.
Підтверджувати статус критично важливого підприємство має не рідше разу на рік.
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