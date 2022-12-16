Нерухомість: скільки коштують квартири на Заході України — Finance.ua

Нерухомість: скільки коштують квартири на Заході України Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Нерухомість: скільки коштують квартири на Заході України

Релокація стала рятівним колом для українців та бізнесу після початку повномасштабного вторгнення росії.

Як свідчить статистика, мінімум 761 підприємство переїхало до більш безпечних регіонів, що знаходяться на Західній Україні. Так:

30% обрали Львівську область;

17% — Закарпатську;

11% — Чернівецьку;

8% — Івано-Франківську;

по 7% — Хмельницьку та Тернопільську.

Львів — нова економічна столиця

Аналітика ринку нерухомості від ЛУН також показує, що Західні області найактивніше почали відновлювати будівництво у новобудовах.

Однак саме Львівська область стала рекордсменом за кількістю «квадратів», добудованих після 24 лютого — через 140 днів війни там було введено в експлуатацію нового житла на 88 900 кв.м.

А що із цінами?

Марченко зазначив, що середня вартість нових квартир у Львові станом на листопад зросла до 46 700 грн/кв.м. Однак на початку грудня аналітики спостерігають незначне падіння до 46 300 грн/кв.м.

При цьому якщо у листопаді нараховувалося 117 новобудов, де можна було придбати квартири, то на початку цього місяця їх кількість зросла до 121.

Середня ціна квадрату нового житла у Львові за класами (листопад-початок грудня 2022):

економ: 84 600 грн — 81 500 грн;

комфорт: 38 300 грн — 37 900 грн;

бізнес: 51 200 грн — 50 500 грн;

преміум: 84 600 грн — 81 500 грн.

На питання, куди слід рухатися ринку нерухомості Львова, адже він перенасичений ВПО, експерт відповів:

«Розбудовуватись — тільки так, іншого виходу не маємо, бо людям треба десь жити. Якщо ми не хочемо, щоб рівень міграції українців зростав, то ми вимушені будемо розбудовувати нові території та збільшувати площі міст», — каже інвестор.

Finance.ua також вдалося отримати ексклюзивний коментар експерта щодо нинішньої та майбутньої ситуації із ринком нерухомості України.

Перспективи ринку оренди: що буде з цінами

За словами Марченка, попит на ринку оренди України зростає з кожним днем. Така динаміка обумовлена тим, що велика кількість людей залишилась без житла або тимчасово, або взагалі. Купити нове житло можуть не всі, тому шукають житло в оренду.

«Ринок оренди поділився на Західний і Східний. Наприклад Західний регіон до війни мав орендну ставку по двокімнатній квартирі 8-10 тис. грн, на грудень 2022 року ця вартість збільшилась до 500-700$. На сьогодні вартість щомісячної оренди поки що стабілізувалась, коливання є, але незначні. Щодо східного ринку — тут є ситуативний попит. Наприклад Запоріжжя має попит на оренду і купівлю, бо багато ВПО залишились у місті», — розповідає експерт.

У перспективі на ринок оренди, за його словами, чекає значне збільшення попиту, бо до тих людей що вже мешкають в інших регіонах, ще додаються люди, які повертаються з-за кордону.

Чи купують українці нерухомість під час війни

Як каже СЕО Sensar Development, попит на покупку нерухомості, який впав на початку війни, вже стабілізується. Однак не у всіх регіонах.

За спостереженнями інвестора, наразі в Україні регіони поділялися на:

небезпечні (з активними воєнними діями, прифронтові);

регіони з середнім рівнем безпеки (віддаленість від лінії фронту понад 500 км);

та безпечні регіони (Західна частина країни).

«На сьогодні ми можемо говорити тільки про безпечні регіони, бо саме тут повністю відновилось будівництво та попит на житло. Я вважаю, що краще будуть купувати житло з невеликою площею, яке дає змогу придбати окреме житло високої якості та суттєво зекономити», — зауважив Марченко.

Скільки зараз можна заробити на інвестиціях у нерухомість

«Інвесторський попит є, він теж вже відновився. На сьогодні інвестиції в первинну нерухомість дають змогу заробити від 15 до 35% річних. Тут відсоток напряму залежить від етапу будівництва, на якому придбана нерухомість», — прокоментував Марк Марченко Finance.ua.

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