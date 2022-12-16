Як Київ житиме в разі тривалої відсутності електропостачання (корисні посилання) — Finance.ua

Як Київ житиме в разі тривалої відсутності електропостачання (корисні посилання) Сьогодні 14:00 — Казна та Політика

Внаслідок масованої ракетної атаки росії 16 грудня було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури по всій Україні.

А як Київ житиме у разі тривалої відсутності електропостачання, як працюватиме транспорт, банки та інше?

Наземний транспорт

У разі повної відсутності електропостачання на всіх маршрутах наземного транспорту, зокрема електротранспорту, будуть працювати автобуси, які будуть перевозити пасажирів безкоштовно.

Метро

В умовах повної відсутності електрики рух поїздів метрополітену буде призупинений — підземні станції працюватимуть як пункти тимчасового перебування та укриття під час повітряної тривоги. Наземні станції будуть зачинені.

На підземних станціях будуть доступні: інтернет-зв’язок, електроенергія для підзарядки гаджетів, питна вода й санітарні вузли. Вхід буде безкоштовним, але потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу.

Пункти обігріву

Найближчий пункт обігріву можна знайти на мапі

Зв’язок

Мобільний зв’язок, у разі відсутності електропостачання, працюватиме в обмеженому режимі.

Бювети

У разі перебоїв із водопостачанням воду можна набрати в бюветних комплексах , які під’єднані до генераторів.

Де розташований найближчий до вашого дому бювет, а також статус його підключення до електроенергії, можна дізнатися на мапі бюветів за посиланням

ТРЦ, торгівельні мережі та ринки

Без електропостачання у Києві продовжуватимуть працювати окремі торгівельні мережі , Т РЦ та ринки , а також сільськогосподарські ярмарки . В них можна буде придбати: продукти харчування, воду, побутові та промислові товари.

побутового обслуговування, Окрім того, працюватимуть заклади

адреси закладів харчування,

адреси СТО і автотоварів,

адреси приватних медичних закладів.

Аптеки

Ветеринарні клініки, ветеринарні лікарні , також будуть надавати кваліфіковану допомогу домашнім улюбленцям в умовах відсутності електропостачання.

Банки

Визначений перелік банків столиці, що надає клієнтам фінансові послуги в умовах тривалої відсутності електропостачання.

Укрпошта

Адреси відділень у Києві.

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