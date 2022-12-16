Як Київ житиме в разі тривалої відсутності електропостачання (корисні посилання) — Finance.ua

Як Київ житиме в разі тривалої відсутності електропостачання (корисні посилання)
Внаслідок масованої ракетної атаки росії 16 грудня було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури по всій Україні.
А як Київ житиме у разі тривалої відсутності електропостачання, як працюватиме транспорт, банки та інше?
Наземний транспорт
У разі повної відсутності електропостачання на всіх маршрутах наземного транспорту, зокрема електротранспорту, будуть працювати автобуси, які будуть перевозити пасажирів безкоштовно.
Метро
В умовах повної відсутності електрики рух поїздів метрополітену буде призупинений — підземні станції працюватимуть як пункти тимчасового перебування та укриття під час повітряної тривоги. Наземні станції будуть зачинені.
На підземних станціях будуть доступні: інтернет-зв’язок, електроенергія для підзарядки гаджетів, питна вода й санітарні вузли. Вхід буде безкоштовним, але потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу.
Пункти обігріву
Найближчий пункт обігріву можна знайти на мапі.
Зв’язок
Мобільний зв’язок, у разі відсутності електропостачання, працюватиме в обмеженому режимі.
Бювети
У разі перебоїв із водопостачанням воду можна набрати в бюветних комплексах, які під’єднані до генераторів.
Де розташований найближчий до вашого дому бювет, а також статус його підключення до електроенергії, можна дізнатися на мапі бюветів за посиланням.
ТРЦ, торгівельні мережі та ринки
Без електропостачання у Києві продовжуватимуть працювати окремі торгівельні мережі, ТРЦ та ринки, а також сільськогосподарські ярмарки. В них можна буде придбати: продукти харчування, воду, побутові та промислові товари.
Окрім того, працюватимуть заклади побутового обслуговування,
- адреси закладів харчування,
- адреси СТО і автотоварів,
- адреси приватних медичних закладів.
Аптеки
Адреси тут.
Ветеринарні клініки, ветеринарні лікарні, також будуть надавати кваліфіковану допомогу домашнім улюбленцям в умовах відсутності електропостачання.
Банки
Визначений перелік банків столиці, що надає клієнтам фінансові послуги в умовах тривалої відсутності електропостачання.
Укрпошта
Адреси відділень у Києві.
Пункти обігріву м.Києва.
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