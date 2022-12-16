Ворожі обстріли: наслідки та актуальна інформація (оновлюється) — Finance.ua
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Ворожі обстріли: наслідки та актуальна інформація (оновлюється)

Енергетика
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Внаслідок масованої атаки по всій Україні знеструмелено ряд міст і областей.
Як повідомила пресслужба «Укрзалізниці», низка ділянок залізниці в Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена внаслідок чергової масованої російської атаки по енергооб’єктах
Також внаслідок масованої атаки росіян по Україні у п’ятницю Харків повністю знеструмлений, роботу метрополітену призупинено.
Полтава також залишилася без електроенергії.
Як це повідомили голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко та голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, у зв’язку із загрозою ракетного удару по об’єктах енергетичної інфраструктури енергетики застосовують відключення енергопостачання! Це дозволить запобігти масштабним пошкодженням у разі влучання ворожих ракет.
Київ
Як повідомляє КМДА, у звязку з пошкодженнями енергоструктури у всіх районах столиці є перебої з водопостачанням. Фіхівці працюють, щоб стабілізувати систему. Просять підготувати запаси питної та технічної води.
Як працює метро у Києві зараз
Після масованого ракетного удару київський метрополітен зупинив рух поїздів. Зараз усі станції працюють лише як укриття.
Про відновлення роботи метрополітену додатково повідомлять трохи згодом.
Через масовану атаку України в п’ятницю, 16 грудня, в Дніпрі призупинено роботу тролейбусів та трамваїв. Метро в місті наразі працює як укриття.
Внаслідок ворожих обстрілів знеструмлено всі об’єкти Кіровоградського обласного водоканалу — ОКВП «Дніпро-Кіровоград».
За матеріалами:
Finance.ua
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