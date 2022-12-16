У НБУ вказали на позитивний ефект для Європи від перебування українських мігрантів — Finance.ua

У НБУ вказали на позитивний ефект для Європи від перебування українських мігрантів
Станом на 15 листопада цього року 7,6 млн громадян України залишалися за кордоном через війну. У країнах Європи перебувало близько 4,5 млн українців.
Приплив робочої сили та витрати українських мігрантів за кордоном є позитивними чинниками для економік країн перебування, наголошується у дослідженні Нацбанку.
При цьому значний приплив біженців створює низку викликів, зокрема для державних фінансів. Однак у довгостроковому періоді чистий фіскальний ефект для Європи буде позитивним.
Українці активно інтегруються у європейський ринок праці та сплачують податки. Їхні витрати підтримують економіки країн перебування, насамперед через приватне споживання. 2022 року витрати українців за кордоном зросли більше ніж утричі, до $2 млрд, якщо порівнювати з 2021-м.
Крім того, витрати на українських мігрантів стимулюють державне споживання, зокрема у сфері житлової інфраструктури, систем охорони здоров’я та освіти.
Відповідно до розрахунків Нацбанку, завдяки вкладу українців випуск товарів та послуг в Естонії, Польщі та Чехії буде на 2,2-2,3% більшим у 2026 році, ніж передбачено у базовому сценарії без міграції. А в Німеччині показник буде на 0,6-0,65% вищим.
«Тому українці на Заході — не тягар, а цінний актив, який надає імпульсу європейським економікам. Такий висновок можна зробити, ознайомившись зі свіжим дослідженням фахівців НБУ», — заявив голова НБУ Андрій Пишний.
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