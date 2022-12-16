У листопаді вклади населення в банках зросли на 2,5% до 883,6 млрд гривень — Finance.ua
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У листопаді вклади населення в банках зросли на 2,5% до 883,6 млрд гривень

Кредит&Депозит
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Обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, зріс на 2,5% до 883,638 млрд гривень станом на 1 грудня порівняно з даними на 1 листопада.
Про це свідчать дані Національного банку.
З початку року вклади населення в банках зросли на 22,8% із 719,418 млрд гривень.
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Гривневі вклади населення у банках у листопаді зросли на 2,4% до 561,161 млрд гривень.
При цьому обсяг валютних депозитів населення у гривневому еквіваленті у звітному місяці зріс на 2,5% до 322,477 млрд гривень.
Депозити юридичних осіб (гривневі та валютні) у листопаді збільшилися на 2% до 854,105 млрд гривень.
Середня відсоткова ставка за гривневими депозитами (середньомісячна) у листопаді для юросіб зросла на 0,6 в.п. до 9,8%, для фізосіб — зросла на 0,8 в.п. до 10%.
Ставка за валютними депозитами для юросіб становила 1,5%, для населення — 0,7%.
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У 2021 році вклади населення в банках зросли на 6,8% з 674,718 млрд гривень до 720,932 млрд гривень.
У 2020 році вклади населення в банках зросли на 24,5% із 542,302 млрд гривень.
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За матеріалами:
Українські Новини
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