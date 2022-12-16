У листопаді вклади населення в банках зросли на 2,5% до 883,6 млрд гривень — Finance.ua

У листопаді вклади населення в банках зросли на 2,5% до 883,6 млрд гривень Сьогодні 12:02 — Кредит&Депозит

Обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, зріс на 2,5% до 883,638 млрд гривень станом на 1 грудня порівняно з даними на 1 листопада.

З початку року вклади населення в банках зросли на 22,8% із 719,418 млрд гривень.

Гривневі вклади населення у банках у листопаді зросли на 2,4% до 561,161 млрд гривень.

При цьому обсяг валютних депозитів населення у гривневому еквіваленті у звітному місяці зріс на 2,5% до 322,477 млрд гривень.

Депозити юридичних осіб (гривневі та валютні) у листопаді збільшилися на 2% до 854,105 млрд гривень.

Середня відсоткова ставка за гривневими депозитами (середньомісячна) у листопаді для юросіб зросла на 0,6 в.п. до 9,8%, для фізосіб — зросла на 0,8 в.п. до 10%.

Ставка за валютними депозитами для юросіб становила 1,5%, для населення — 0,7%.

Читайте також НБУ: у листопаді бізнес гасив гривневі кредит та брав нові валютні

У 2021 році вклади населення в банках зросли на 6,8% з 674,718 млрд гривень до 720,932 млрд гривень.

У 2020 році вклади населення в банках зросли на 24,5% із 542,302 млрд гривень.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.