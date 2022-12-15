НБУ: у листопаді бізнес гасив гривневі кредит та брав нові валютні — Finance.ua
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НБУ: у листопаді бізнес гасив гривневі кредит та брав нові валютні

Кредит&Депозит
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Обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративному сектору та фізичним особам, за оперативними даними Національного банку, у листопаді скоротився на 0,6% до 1 047,272 млрд гривень.
Про це йдеться у повідомленні Нацбанку.
З початку року обсяг кредитів в економіці зріс на 0,3% із 1 044,049 млрд гривень.
Обсяг гривневих кредитів юридичним особам за звітний місяць скоротився на 0,9% до 529,932 млрд гривень.
Обсяг кредитів, виданих бізнесу в іноземній валюті, зріс на 0,4% до 265,995 млрд гривень.
Обсяг кредитів, виданих населенню, за звітний період скоротився на 0,8% до 225,343 млрд гривень.
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Процентні ставки у листопаді за гривневими кредитами для бізнесу зросли на 1,1 в.п. до 20,8%, для населення — знизились на 2,7 в.п. до 35,1%.
За валютними кредитами ставки для бізнесу становили 5,4% (-0,6 в.п.).
Як повідомляли Українські Новини, у 2021 році обсяг кредитів в економіці збільшився на 10% з 948,386 млрд гривень до 1 043,694 млрд гривень.
2020 року обсяг кредитів в економіці скоротився на 2,3% з 971,871 млрд гривень.
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За матеріалами:
Українські Новини
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