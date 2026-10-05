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День финансов: бюджет-2027 в цифрах, чего ожидать от курса на этой неделе

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В понедельник, 5 октября, мы узнали, что мешает украинцам открыть бизнес и чего ждать от курса на этой неделе.
Бюджет-2027 в цифрах
В скором времени состоится первое чтение проекта государственного бюджета на 2027 год в Верховной Раде Украины. Этот документ, по словам председателя комитета парламента по вопросам бюджета Роксоланы Пидласой, характерен тем, что собственными ресурсами государство может покрыть лишь меньше половины статей расходов — а они превысят 8 трлн гривен. Детали читайте в статье — Бюджет-2027 в цифрах: курс доллара, ВВП, оборона, социальная сфера
В то же время Пидласа предложила убрать «Национальный кешбэк» из госбюджета-2027.
При этом Комитет ВР рекомендовал принять в целом реформу оценки имущества.
Что мешает украинцам открыть бизнес
Стартовый капитал является главным препятствием для открытия собственного дела в 2026 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber. 38% опрошенных назвали основным барьером для старта бизнеса именно отсутствие достаточного стартового капитала. Еще 20% респондентов отметили, что им не хватает личного ресурса — сил и времени.
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В то же время бизнес вынужден сокращать работников из-за атак рф.
Социальные выплаты в Украине
Сегодня государственная социальная поддержка состоит из множества отдельных механизмов. Одни выплаты предусмотрены для малообеспеченных семей, другие для одиноких матерей, многодетных семей, лиц, не имеющих права на пенсию, и других категорий.
Где найти работу без опыта
Первую работу можно найти даже без опыта, главное — знать, где искать. Делимся подборкой от robota.ua, где собрали вакансии и стажировку для студентов, выпускников и тех, кто только начинает карьеру.
Передача домов и общежитий для ВПЛ в аренду за 1 грн
Президент Владимир Зеленский подписал закон № 5005-IX по аренде объектов государственной и коммунальной собственности для нужд внутренне перемещенных лиц — детали здесь.
Также Мэр Харькова представил законопроект о новой системе поддержки ВПЛ.
Чего ждать от курса
В начале октября курс доллара двигался достаточно спокойно, хотя без дневных колебаний не обошлось. После подъема до 44,86 грн/$30 сентября уже 1 октября доллар подешевел почти на 18 копеек. 2 октября курс частично отыграл это снижение и вернулся к 44,83 грн/$.
Между тем, евро упал до минимума с мая 2025 года, причины здесь.
За рубежом
  • Великобритания открывает новые программы для беженцев.
  • Исчез статус UKR: каких прав и выплат могут лишиться украинцы в Польше.
По материалам:
Finance.ua
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