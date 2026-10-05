День финансов: бюджет-2027 в цифрах, чего ожидать от курса на этой неделе

В понедельник, 5 октября, мы узнали, что мешает украинцам открыть бизнес и чего ждать от курса на этой неделе.

Бюджет-2027 в цифрах

В скором времени состоится первое чтение проекта государственного бюджета на 2027 год в Верховной Раде Украины. Этот документ, по словам председателя комитета парламента по вопросам бюджета Роксоланы Пидласой, характерен тем, что собственными ресурсами государство может покрыть лишь меньше половины статей расходов — а они превысят 8 трлн гривен. Детали читайте в статье — Бюджет-2027 в цифрах: курс доллара, ВВП, оборона, социальная сфера

В то же время Пидласа предложила убрать «Национальный кешбэк» из госбюджета-2027.

При этом Комитет ВР рекомендовал принять в целом реформу оценки имущества.

Что мешает украинцам открыть бизнес

Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber. 38% опрошенных назвали основным барьером для старта бизнеса именно отсутствие достаточного стартового капитала. Еще 20% респондентов отметили, что им не хватает личного ресурса — Стартовый капитал является главным препятствием для открытия собственного дела в 2026 году.Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber. 38% опрошенных назвали основным барьером для старта бизнеса именно отсутствие достаточного стартового капитала. Еще 20% респондентов отметили, что им не хватает личного ресурса — сил и времени.

В то же время бизнес вынужден сокращать работников из-за атак рф.

Социальные выплаты в Украине

Сегодня государственная социальная поддержка состоит из множества отдельных механизмов. Одни выплаты предусмотрены для малообеспеченных семей, другие для одиноких матерей, многодетных семей, лиц, не имеющих права на пенсию, и других категорий.

Где найти работу без опыта

Первую работу можно найти даже без опыта, главное — знать, где искать. Делимся подборкой от robota.ua, где собрали вакансии и стажировку для студентов, выпускников и тех, кто только начинает карьеру.

Передача домов и общежитий для ВПЛ в аренду за 1 грн

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 5005-IX по аренде объектов государственной и коммунальной собственности для нужд внутренне перемещенных лиц — детали здесь.

Также Мэр Харькова представил законопроект о новой системе поддержки ВПЛ.

Чего ждать от курса

В начале октября курс доллара двигался достаточно спокойно , хотя без дневных колебаний не обошлось. После подъема до 44,86 грн/$30 сентября уже 1 октября доллар подешевел почти на 18 копеек. 2 октября курс частично отыграл это снижение и вернулся к 44,83 грн/$.

Между тем, евро упал до минимума с мая 2025 года, причины здесь.

За рубежом

Великобритания открывает новые программы для беженцев.

Исчез статус UKR: каких прав и выплат могут лишиться украинцы в Польше.

Украина заключила новые соглашения с Германией — подробности здесь.