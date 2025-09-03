День финансов: бронирование мужчин, законопроекты о Defence City, валютный рынок осенью Сегодня 17:42

В среду, 3 сентября, стало известно, кого будут бронировать осенью и как будет работать Defence City. О деталях читайте ниже.

Бронирование мужчин.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 13335, который разрешает критически важным предприятиям бронировать сотрудников на 45 дней даже в случае, если их военно-учетные документы оформлены с нарушениями или отсутствуют.

Критически важные предприятия на прифронтовых территориях получили возможность бронировать всех своих работников.

Мобилизация будет продолжаться даже после прекращения огня.

Законопроект о криптоактивах.

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект № 10225-д о легализации рынка виртуальных активов в Украине и определении правил их налогообложения.

Законопроекты о Defence City.

Президент Украины подписал законопроекты о Defence City — специальном правовом режиме для поддержки украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Куда идут деньги из государственного бюджета.

Больше расходов из госбюджета направляется на нацбезопасность и оборону — более половины общего фонда. Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады Украины по бюджету Роксолана Пидласа.

«Национальный кешбэк».

В рамках программы «Национальный кешбэк» украинцы в июле приобрели товаров местного производства на 5,07 млрд грн — это самая большая сумма за месяц от старта программы.

Валютный рынок осенью.

По последним данным центробанка , в августе этого года чистый спрос населения на валюту увеличился примерно до $356 млн, в то время как в августе прошлого года он составил $777 млн.

🤑За последние месяцы рынок золота пережил настоящий бум, а сейчас его цена установила новый рекорд. Как изменится стоимость золота до конца года и как на курс золота влияет война в Украине — узнаете в этом видео.

Портрет украинского покупателя электрического автомобиля.

В 2025 году электромобили и гибриды заняли лидирующие позиции на украинском авторынке. Об этом рассказал во время выступления на форуме Электроспектива Владислав Королев, руководитель направления обеспеченного кредитования ПриватБанка.

Finance.ua пообщался с переселенцами, семьями с детьми и животными, а также с риелторами и юристом, чтобы понять, какие препятствия и как, все же, найти желаемое жилье.

