Перевозки российской железной дороги просели до минимума: что происходит с экономикой рф Сегодня 19:32

Перевозки российской железной дороги просели до минимума: что происходит с экономикой рф

Грузовые перевозки компании «Российские железные дороги» падают. Это коснулось сразу нескольких стратегических секторов — от нефти и металлов до зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации

Читайте также В рф рекордно упало производство металла

В августе 2025 года объем перевозок по сети «РЖД» составил 92,2 млн тонн. Это на 5,4% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Всего за первые восемь месяцев отправили 738,8 млн тонн, что на 7,1% ниже результатов 2024-го.

Наибольшие потери

Существенно сократились перевозки строительных грузов — на 15%, черных металлов — на 17,3% и каменного угля — на 3,6%. Отгрузка нефти уменьшилась на 4,9% из-за ремонтов на НПЗ. Наиболее болезненным стало падение зерновых — на 30,7%, что объясняется низким урожаем и экспортными ограничениями.

Такое снижение свидетельствует о спаде в ключевых секторах экономики рф — от строительства до металлургии и агропромышленности. Показатели транспортной отрасли демонстрируют общее замедление производства и сокращение внутреннего спроса, что усиливает эффект стагнации.

Читайте также Кризис на горизонте: резкое замедление экономики рф

Напомним, внешняя разведка Украины сообщала, что российская железная дорога постепенно погружается в кризис, о чем говорят серьезные убытки и спад объемов перевозок. Соответственный тренд наблюдается уже третий год подряд. Чистая прибыль компании сократилась на 95%, до 33,9 млн долларов.

Ранее киберспециалисты Главного управления разведки с 10 по 12 июня провели серию успешных кибератак против ресурсов РЖД.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.