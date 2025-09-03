Тип интеллекта: какая профессия может подойти с учетом этого Сегодня 19:00 — Личные финансы

Интеллект — это не только цифры в тестах, но и ваши способности и образ мышления в работе.

Work.ua разбирался, какая профессия может подойти вам, учитывая тип интеллекта.

Теорию множественного интеллекта предложил Говард Гарднер. Профессор Гарвардского университета полагал, что она помогает в обучении и достижении профессиональных целей.

1. Визуально-пространственный интеллект

Эти люди решают головоломки, легко взаимодействуют с графиками, диаграммами и часто прекрасно рисуют. Когда спросить их о хобби, они называют искусство, архитектуру, участие в квестах и ​​т.д.

Люди с визуально-пространственным интеллектом — идеальные 3D-моделеры, дизайнеры, инженеры, подрядчики, ивент-менеджеры.

2. Языково-вербальный интеллект

Видите уверенного оратора, который почти не волнуется перед выступлением на большую аудиторию? Это человек, наделенный языково-вербальными способностями. Их сила в том, что они объясняют сложные вещи простыми словами, пишут привлекательные тексты и произносят речи уверенно, выразительно и содержательно. Соискатели с этим типом интеллекта хорошо оперируют словом и обладают способностью к изучению иностранных языков.

Личности с языково-вербальным интеллектом находят себя в копирайтинге, журналистике, HR, блоггерстве, стендапе, издательстве, юриспруденции, преподавании и переводе.

3. Логико-математический интеллект

Такие кандидаты не боятся работы с цифрами, графиками или таблицами. Сложные задачи с несколькими неизвестными вызывают у них большой интерес и даются легко. Они способны к научным экспериментам или испытаниям. Их хобби могут быть видеоигры со стратегией, настольные игры или участие в квестах.

Для людей с логико-математическим интеллектом хорошо подходят такие профессии как программист, инженер, бухгалтер, IT-специалист, аналитик или ученый.

4. Телесно-кинестетический интеллект

Эти люди не могут жить без спорта, танцев или рукоделия. У них отлично развита моторика, хорошая физическая подготовка и координация движений. Вне работы могут заниматься хендмейдом, лепкой из глины или рисованием.

Людям с телесно-кинестетическим интеллектом следует овладеть профессией строителей, хореографов, актеров, гончаров, инженеров, акробатов, а также не стоит обходить сферу эстрадно-циркового искусства, где физическая подготовка сочетается с творчеством и зрелищностью.

5. Музыкальный интеллект

Люди с музыкальным интеллектом мыслят посредством звуков и ритма. Они идеально запоминают музыку и могут ее воспроизвести, креативят с текстами песен и знают, как из обычного шума сделать композицию. Обычно они умеют играть на музыкальных инструментах, поют или стоят за диджейским пультом во время досуга.

Такие люди становятся выдающимися певцами, музыкантами, сонграйтерами, диджеями, дирижерами, музыкальными критиками или редакторами.

6. Эмоциональный интеллект

Развитый эмоциональный интеллект дает способность разбираться в эмоциях других. Такие люди эмпатичны, легки в общении, а в коллективе их обычно называют душой компании. Несмотря на все, они не боятся выражать мнения, отличающиеся от коллективной. Их хобби — встречи с друзьями, новые знакомства или занятия, где есть возможность взаимодействовать с другими.

Кандидатам с развитым эмоциональным интеллектом будет полезно реализоваться как коуч, психолог, продавец-консультант, менеджер по продажам или политик.

7. Натуралистический интеллект

Эти люди небезразличны ко всему живому — они обожают природу. Лучший отдых для них — поход в горы, кемпинг или высадка цветов. Они увлекаются садоводством, любят животных и замечают даже незначительные изменения в окружающей среде.

Обладающие натуралистическим интеллектом — идеальные садоводы, агрономы, озеленители, биологи, фермеры и природозащитники.

8. Экзистенциальный интеллект

Соискатели с экзистенциальным интеллектом интересуются миром с философской точки зрения. Они — вечные исследователи, желающие найти ответ на вопрос о смысле нашего бытия. Эти люди ответственно относятся к выбору работы, потому что таким образом могут приблизиться к истине.

Экзистенциальный интеллект присущ психотерапевтам, художникам, философам, религиоведам, священнослужителям или коучам.

