Как изменился ІТ-рынок в августе: статистика Djinni

В августе украинские ІТ-специалисты получили 80,5 тысячи предложений от рекрутеров. Это на 8% меньше, чем в июле. В целом за лето объем предложений почти не отличался от весенних показателей, но структура изменилась.

Об этом свидетельствуют аналитики Djinni.

Популярные направления

Больше всего предложений осталось в категориях:

маркетинг — около 15% от всех вакансий (весной было 13%);

JavaScript — 6% (было почти 7%);

Python — почти 6% (было 6%).

Инфографика: Djinni

PHP, еще весной на четвертом месте, этим летом опустился на седьмую позицию. Впереди него DevOps, Sales и Design.

Конкуренция за вакансии

Среднее количество откликов на вакансию в августе составило почти 16 (в июле — 17). В то же время фронтенд-предложения собирали больше всего откликов — в среднем 53.

Среди вакансий без опыта наиболее конкурентоспособны Java, JavaScript и Python: каждая получала более 50 откликов. Если работодатели ищут фронтендера с опытом от года до трех, то количество откликов еще выше — 62−64 в среднем.

Инфографика: Djinni

У Manual QA конкуренция растет с увеличением опыта. Вакансии без требований к опыту получают в среднем 35 откликов, с опытом 2−3 года — уже 46. На уровне senior это наиболее конкурентная категория с 42 откликами на вакансию.

Наименее конкурентной среди больших направлений для опытных специалистов остается Data Analyst.

Напомним, украинский ІТ-рынок демонстрирует первые признаки стабилизации за последние три года. За первое полугодие 2025 года общее количество специалистов в 50 крупнейших компаниях почти не изменилось. По данным Dou, по состоянию на июль 2025 года эти компании насчитывают 79,1 тыс. специалистов, всего на 0,4% меньше, чем в начале года. Впервые с 2022 года отток кадров фактически остановился.

За последние полгода выросли медианные зарплаты опытных специалистов в продуктовом дизайне, маркетинге, брендинге и коммуникациях, продажах и бизнесе, HR и рекрутинге. В то же время, зарплаты начинающих во многих специализациях уменьшаются. Специалисты некоторых направлений получают денежные бонусы, которые могут оказывать заметное влияние на зарплату. Самое существенное влияние бонусы оказывают на доходы специалистов по продажам и развитию бизнеса: 57% их имеют, а медианная зарплата с учетом бонусов составляет $1875 (+$398 к ставке в месяц).

