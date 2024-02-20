Что привлекает внимание работодателей, и какие навыки нужно совершенствовать — Finance.ua

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Что привлекает внимание работодателей, и какие навыки нужно совершенствовать

Личные финансы
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Что привлекает внимание работодателей, и какие навыки нужно совершенствовать
Что привлекает внимание работодателей, и какие навыки нужно совершенствовать, Фото: freepik.com
В современной карьерной гонке успех выходит за рамки наличия technical skills. Часто именно личностные качества выделяют кандидата среди многих других и играют решающую роль в процессе рекрутинга.
Каким бы исключительным набором hard skills вы ни обладали, без элемента soft skills формула результативного найма будет неполной, рассказывают эксперты портала budni.robota.ua.

7 soft skills, которые работодатели ищут в кандидатах

Коммуникативность
Эффективная коммуникация касается не только умения выражать свое мнение, но и того, насколько хорошо вы слушаете и слышите других. Это must have в современном мире, где царит сила нетворкинга и живых рекомендаций.
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Адаптивность и гибкость
Неудивительно, что в наше время этот навык занимает почетное второе место в списке самых востребованных. За последние 4 года нам пришлось адаптироваться сначала к пандемии ковида, а теперь, к сожалению, и к полномасштабной войне.
Открытость к изменениям, быстрое овладение новыми знаниями и умение ориентироваться в разных рабочих средах — справедливое ожидание работодателя.
Коллаборативность
Совершенно неважн, о насколько гениален ваш ум или стратегия: если вы играете один, вы всегда проигрываете тем, кто играет в команде. Способность эффективно работать с другими, вклад в групповые проекты и способствовать созданию позитивной командной атмосферы, а также находить компромиссы и строить отношения — это важные умения для того, кто хочет побеждать вместе.
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Критическое мышление
Критическое мышление — это умение определять и эффективно решать проблемы. Важно уметь креативно мыслить и принимать обоснованные решения, основывающиеся на определении закономерностей.
Резильентность
Это способность справляться со сложностями в жизни, переживать их и восстанавливаться. Все чаще менеджеры на собеседованиях спрашивают о work-life balance и личных методах держания себя в тонусе, ведь адаптация — это конкретные действия.
Тайм-менеджмент
Умение эффективно планировать и управлять своим временем важно для работодателя, ведь хороший тайм-менеджмент гарантирует соблюдение дедлайнов, гармоничную приоритизацию задач и избегание прокрастинации.
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Эмоциональный интеллект
Все мы, в первую очередь, люди, а потом специалисты той или иной сферы, и часто неизбежно руководствуемся эмоциями и находимся под их влиянием. Наш эмоциональный интеллект является мерой того, как эффективно мы понимаем собственные чувства, а также осознаем эмоции других и умеем проявлять эмпатию. Именно эта составляющая позволяет предложить поддержку, уменьшить эскалацию конфликта и адаптировать тон общения для максимального влияния.

Как развивать свои soft skills

Soft skills — это способности, которые вращаются вокруг личных отношений, характера и отношения к окружающим. Советы по развитию навыков общения и укреплению межличностных отношений очень просты:
Определите свои сильные и слабые стороны
Используйте онлайн-инструменты или попросите фидбек от прошлых коллег или друзей, чтобы лучше понять свои преимущества и недостатки.
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Общайтесь
Общение лицом к лицу, по электронной почте и во время презентаций для группы — каждый метод коммуникации делает нас более гибкими.
Выйдите из зоны комфорта
Как и в случае со всем, что вы хотите усовершенствовать, важно выйти за пределы своей зоны комфорта и взяться за что-нибудь новое. Это могут быть новые обстоятельства, новые обязанности или роль лидера.
Будьте готовы учиться
Используйте обратную связь и саморефлексию для оценки прогресса, отметьте достижения и точки роста.
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Напомним, ранее эксперты Work.ua назвали несколько советов, которые помогут выделиться на собеседовании и получить работу мечты.
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По материалам:
Finance.ua
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