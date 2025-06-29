Субсидия на аренду: что будет, если допустили ошибку в заявлении — Finance.ua

Субсидия на аренду: что будет, если допустили ошибку в заявлении Сегодня 18:16 — Личные финансы

Субсидия на аренду: что будет, если допустили ошибку в заявлении

Внутриперемещенные лица, которые снимают жилье и тратят на его аренду более 20% совокупного дохода своей семьи, могут получить субсидию на аренду жилья.

Специалисты «Юридического советчика для ВПЛ» рассказали , что же будет, если подать заявление на субсидию на оплату аренды жилья с ошибками.

3 варианта развития событий

1. Заявление могут не принять к рассмотрению. Это происходит, если в договоре нет подписей обеих сторон или не указана обязательная информация: данные о нанимателе/наймодателе, правах/обязанностях сторон и т. п.

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Также заявление могут не рассматривать, если не заполнены все поля в установленной форме (приложение 2 или 5) или нет подписи, срок действия электронной подписи завершился (если документы подавали онлайн), или договор аренды утратил силу на момент подачи.

В таких случаях документы регистрируют, но возвращают без разбирательства с объяснением причин.

2. Заявление принято, но есть ошибки. ПФУ сообщит о неточностях. Если указана компенсация для арендодателя — известят и его.

После этого есть 30 дней, чтобы исправить ошибки и подать новое заявление или обновленный договор найма.

Исправленные документы можно подать через ЦПАУ или в ПФУ.

3. Если в течение 30 дней не поданы исправленные документы или не сообщено об их обновлении, Пенсионный фонд отказывает в субсидии. В этом случае процесс придется начать с нуля.

Что делать, если не хватает информации из реестров

ПФУ сообщит, если в течение трех рабочих дней не поступила нужная информация из государственных реестров.

Тогда наниматель или наймодатель могут в течение пяти рабочих дней предоставить дополнительные документы, подтверждающие необходимую информацию.

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Это шанс предотвратить отказ из-за технической нехватки данных.

Указывается, что субсидия или компенсация начисляется с месяца принятия решения, а не с момента подачи заявления. Поэтому нужно как можно быстрее исправить ошибку и предоставить уточненную информацию.

Также необоснованное решение о возврате документов или отказе в назначении выплат можно обжаловать.

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