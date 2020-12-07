Ситуации при собеседовании, когда лучше уйти

При каких условиях вам стоит остановить разговор и распрощаться с работодателем.

Об этом говорится на Work.ua.

Стоит покинуть собеседование в том случае:

О вас забыли. “Вы пришли в назначенное время, но человека, с которым договаривались о встрече, нет на месте. Секретарь не предложил сесть и просит подождать 15 минут, затем 10. А через час говорит, что вам надо прийти завтра. Подобное отношение – явная безответственность и неуважение”, – говорят эксперты.

Требуют документы, персональные или банковские данные. Вся информация, необходимая работодателю на этапе собеседования, содержится в резюме. Если просят или требуют предоставить еще что-то, вероятно, вы попали в руки мошенников.

Просят не продать товар, а купить его. “Существует техника, когда работодатель дает кандидату ручку, чашку, степлер или любой другой предмет и просит продать его на собеседовании. Такая просьба уместна при найме менеджера по продажам. Но если во время беседы интервьюер предлагает что-то купить – оплатить учебный курс, заплатить за партию продукции или распечатки договоров, чай, то смело идите. Вы не должны платить за работу или покупать должность”, – объясняют специалисты.

Условия меняются по ходу собеседования. Бывают случаи, когда работодатель приукрашивает вакансию, чтобы привлечь больше соискателей с хорошим резюме. Но на собеседовании рекрутер дает задний ход. Работодатель должен быть откровенным с соискателем на всех этапах рекрутинга, говорить правду.

Вас что-то напрягает. “Вы и сами не знаете, что именно. Вам неприятны люди, неуютно в помещении, вы отвечаете машинально и смотрите на часы с мыслью “Скорее бы это закончилось”. Прервите собеседование, скажите честно, что работать в компании не сможете, обязательно извинитесь”, – советуют эксперты.