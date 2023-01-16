Как написать резюме и пройти собеседование, когда нет опыта — Finance.ua
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Как написать резюме и пройти собеседование, когда нет опыта

Личные финансы
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Как написать резюме и пройти собеседование, когда нет опыта
Как написать резюме и пройти собеседование, когда нет опыта
Портал work.ua поделился конкретными рекомендациями о том, что писать по каждому пункту резюме, даже если нет опыта. Также эксперты поделились классным методом, как составить наилучший рассказ о себе на собеседовании.

Как подготовить резюме

Дизайн и структура

Дизайн важен. Если у вас нет уникальных дизайнерских навыков, используйте готовые шаблоны или специализированные сервисы. Ссылку на такое резюме можно отправить кому угодно по электронной почте.

Содержание каждого пункта

  1. Имя и контакты. Укажите только текущие данные. В графу социальных сетей можно добавить профиль linkedIn. Другие социальные сети, если это не рабочие страницы и вы их предварительно не почистили, можно не указывать. Добавьте фотографию в бизнес-стиле, где будет видно ваше лицо. Фото в полный рост или с отдыха — не лучший вариант. Рекрутера такой снимок не удивит, но и восхищения не вызовет.
  2. Раздел «Обо мне». Короткий, но яркий рассказ о себе. Что умеете, чего хотите, какую позицию ищете. Вместо того чтобы писать «ответственный, коммуникабельный и активный человек», покажите это на примерах к опыту. Конечно, текст о себе следует редактировать в соответствии с вакансией.
  3. Опыт работы — да, здесь есть о чем писать. Можно описать проекты, в которых вы участвовали во время обучения, чем занимались в студенческой организации AIESEC, каковы результаты вашей работы. Может быть, вы были волонтером? Опишите это. Вспомните все практики и стажировки, которые вы проходили. Укажите названия мероприятий, в которых принимали участие. Как это будет выглядеть: название проекта и ваша роль в нем, обязанности, которые вы выполняли, достижения. Например: «Самостоятельно организовал обучающий тренинг по управлению беспилотником для 30 человек за 1 неделю. Получил восторженные отзывы участников». Старайтесь указывать не общие данные, а конкретные. К примеру: не «помогала в проекте», а «ежедневно помогала руководителю с отправками фур с гуманитаркой». Чувствуете разницу?
  4. Образование и тренинги. Помимо вашего основного образования, укажите всевозможные курсы, образовательные программы, семинары и конференции, которые вы посещали. Обязательно прикрепите сертификат — это придаст вам авторитет в глазах работодателя.
  5. Ключевые навыки. Составьте список основных навыков, которыми вы овладели за период обучения. Укажите, в каких программах вы можете работать, знание языков и т.д. Отталкивайтесь от обучающего опыта.
  6. Дополнительная информация. Что касается интересов и хобби, можно указать, но лучше, если они связаны с вашей специальностью.
Можно также указать, что вы можете предоставить рекомендации по запросу. Откуда их взять? Попросить у руководителей пройденной вами стажировки или практики.

Сопроводительное письмо

В сопроводительном письме не излагайте содержание резюме, укажите свои особые черты. Напишите, почему вас интересует именно эта должность, именно эта компания и почему именно вы подходите лучше других.
Подсказка: в разделе «Требования» обычно указывают, какие навыки и умения должен иметь кандидат на должность. Также зайдите на сайт компании. Используйте эту информацию при составлении сопроводительного письма.
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Проверяем себя еще раз

  • Резюме не должно быть длиннее одной страницы (максимум 1,5-2).
  • Указывайте только актуальную и правдивую информацию.
  • Пишите конкретно и лаконично.
  • Отталкивайтесь от требований к вакансии.
  • Пишите сопроводительное письмо в ответ на вакансию.

Как проходить собеседование

Перед собеседованием рекомендуем подготовиться:
1. Ознакомиться с описанием вакансии. То ли это, чем вы действительно мечтаете заниматься?
2. Ознакомиться с компанией: зайти на сайт, просмотреть соцсети, зайти в магазин, салон, шоурум.
3. Подготовить устную презентацию себя. Кстати, для этого эксперты предлагают использовать такой метод:
  • Какой я есть. Какие ваши качества помогут на этой позиции? Это не хвастовство. Если качества другие, то нужно искать и другую вакансию.
  • Было. Расскажите 2-3 примера о том, как эти качества проявлялись раньше. Если нет опыта работы, вспомните общественную активность, сейчас волонтеры без опыта делают то, чему не учат в университетах.
  • Команда. Расскажите, как работаете в команде. На работе, в беговом клубе или в джаз-бэнде.
  • Ориентиры. Что для вас важно, какие у вас есть цели и жизненная позиция.
Такой доклад за 5 минут не подготовишь, но это и вам полезно — вы будете лучше понимать себя, свои стремления и планы на жизнь. И сможете выбрать подходящую работу, которая поможет их достичь.
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По материалам:
Finance.ua
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