В каких сферах можно найти подработку в Украине — Finance.ua

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В каких сферах можно найти подработку в Украине

Личные финансы
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В каких сферах можно найти подработку в Украине
В каких сферах можно найти подработку в Украине
Наибольшее количество вариантов подработки можно найти в строительной и транспортной сферах. А вот самую высокую зарплату без опыта работы получают дальнобойщики.
Об этом свидетельствует аналитика OLX Работа.

Каких вакансий для подработки на рынке больше всего

На сервисе OLX Работа в ноябре-декабре 2022 года чаще всего работодатели предлагали подработку в сфере рабочих специальностей и производства, речь идет о временной и неполной занятости.
Больше вариантов заработать дополнительные средства было в строительной сфере, а именно для разнорабочих. За месяц такой работы можно получить 7,5 тыс. грн, в зависимости от типа занятости.
Также немало предложений на частичную занятость было в транспортной отрасли, в частности водителям. В среднем за такую работу было предложено 18,5 тыс. грн.
Достаточно много предложений по подработке и в сфере клининга. Так, уборщицы в среднем могли получать 3,5 тыс. грн на временной работе, а сиделки — 4,5 тыс. грн.
Больше всего работы на временную и неполную занятость предлагают в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Львовской и Харьковской областях.
Топ-5 вакансий для подработки, ноябрь-декабрь 2022 года
Вакансия Количество объявлений Средняя зарплата, грн
Разнорабочий 473 5 500
Водитель 436 18 500
Уборщица 305 3 500
Строитель 216 12 000
Продавец 166 6 400
А вот откликались соискатели больше всего на вакансии разнорабочего — более 20,5 тысячи раз, уборщицы — более 7,5 тысячи раз, водителя — 5 тысяч раз, грузчика и продавца — по 3 тысячи раз.

Работа для тех, кто не имеет опыта

Чаще всего в период ноябрь-декабрь на работу без опыта искали работников в следующих областях:
  • Розничная торговля / Продажи / Закупки — 16 тыс. объявлений;
  • Логистика / Склад / Доставка — 8 тыс. объявлений;
  • Производство / Рабочие специальности — 5 тыс. объявлений;
  • Гостинично-ресторанный бизнес / Туризм — 3 тыс. объявлений.
Наибольшую заработную плату без опыта предлагали дальнобойщикам — 38,5 тыс. грн, мастерам по ремонту — 31 тыс. грн и фасадщикам — 30,5 тыс. грн. Также не отставали в размере зарплаты работники нерабочих специальностей. Так, риэлторам без опыта готовы были платить за месяц работы 30 тыс. грн, а няня могла получить 28,5 тыс. грн.
ТОП 10 вакансий для соискателей без опыта работы, ноябрь-декабрь 2022 года
Вакансия Количество объявлений Средняя зарплата, грн
Продавец 5 600 11 000
Водитель 3 500 24 500
Менеджер по продажам 2 000 24 000
Охранник 2 000 10 600
Продавец-консультант 1 800 11 000
Менеджер по работе с клиентами 1 800 22 000
Торговый представитель 1 700 25 500
Уборщица 1 500 7 000
Таксист 1 400 23 500
Повар 1 300 12 300
В указанный период спрос частично совпадал с предложением, поскольку откликались соискатели без опыта чаще всего на вакансии продавца (105 тыс. откликов), грузчика (67 тыс. откликов), менеджера по продажам (62,5 тыс. откликов), охранника (61 тыс. откликов) и водителя (59 тыс. откликов).
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Finance.ua
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