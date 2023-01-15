В каких сферах можно найти подработку в Украине — Finance.ua

В каких сферах можно найти подработку в Украине Сегодня 14:04 — Личные финансы

В каких сферах можно найти подработку в Украине

Наибольшее количество вариантов подработки можно найти в строительной и транспортной сферах. А вот самую высокую зарплату без опыта работы получают дальнобойщики.

Об этом свидетельствует аналитика OLX Работа

Каких вакансий для подработки на рынке больше всего

На сервисе OLX Работа в ноябре-декабре 2022 года чаще всего работодатели предлагали подработку в сфере рабочих специальностей и производства, речь идет о временной и неполной занятости.

Больше вариантов заработать дополнительные средства было в строительной сфере, а именно для разнорабочих. За месяц такой работы можно получить 7,5 тыс. грн, в зависимости от типа занятости.

Также немало предложений на частичную занятость было в транспортной отрасли, в частности водителям. В среднем за такую работу было предложено 18,5 тыс. грн.

Достаточно много предложений по подработке и в сфере клининга. Так, уборщицы в среднем могли получать 3,5 тыс. грн на временной работе, а сиделки — 4,5 тыс. грн.

Больше всего работы на временную и неполную занятость предлагают в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Львовской и Харьковской областях.

Топ-5 вакансий для подработки, ноябрь-декабрь 2022 года

Вакансия Количество объявлений Средняя зарплата, грн Разнорабочий 473 5 500 Водитель 436 18 500 Уборщица 305 3 500 Строитель 216 12 000 Продавец 166 6 400

А вот откликались соискатели больше всего на вакансии разнорабочего — более 20,5 тысячи раз, уборщицы — более 7,5 тысячи раз, водителя — 5 тысяч раз, грузчика и продавца — по 3 тысячи раз.

Работа для тех, кто не имеет опыта

Чаще всего в период ноябрь-декабрь на работу без опыта искали работников в следующих областях:

Розничная торговля / Продажи / Закупки — 16 тыс. объявлений;

Логистика / Склад / Доставка — 8 тыс. объявлений;

Производство / Рабочие специальности — 5 тыс. объявлений;

Гостинично-ресторанный бизнес / Туризм — 3 тыс. объявлений.

Наибольшую заработную плату без опыта предлагали дальнобойщикам — 38,5 тыс. грн, мастерам по ремонту — 31 тыс. грн и фасадщикам — 30,5 тыс. грн. Также не отставали в размере зарплаты работники нерабочих специальностей. Так, риэлторам без опыта готовы были платить за месяц работы 30 тыс. грн, а няня могла получить 28,5 тыс. грн.

ТОП 10 вакансий для соискателей без опыта работы, ноябрь-декабрь 2022 года

Вакансия Количество объявлений Средняя зарплата, грн Продавец 5 600 11 000 Водитель 3 500 24 500 Менеджер по продажам 2 000 24 000 Охранник 2 000 10 600 Продавец-консультант 1 800 11 000 Менеджер по работе с клиентами 1 800 22 000 Торговый представитель 1 700 25 500 Уборщица 1 500 7 000 Таксист 1 400 23 500 Повар 1 300 12 300

В указанный период спрос частично совпадал с предложением, поскольку откликались соискатели без опыта чаще всего на вакансии продавца (105 тыс. откликов), грузчика (67 тыс. откликов), менеджера по продажам (62,5 тыс. откликов), охранника (61 тыс. откликов) и водителя (59 тыс. откликов).

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