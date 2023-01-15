В каких сферах можно найти подработку в Украине — Finance.ua

В каких сферах можно найти подработку в Украине
Наибольшее количество вариантов подработки можно найти в строительной и транспортной сферах. А вот самую высокую зарплату без опыта работы получают дальнобойщики.
Об этом свидетельствует аналитика OLX Работа.
Каких вакансий для подработки на рынке больше всего
На сервисе OLX Работа в ноябре-декабре 2022 года чаще всего работодатели предлагали подработку в сфере рабочих специальностей и производства, речь идет о временной и неполной занятости.
Больше вариантов заработать дополнительные средства было в строительной сфере, а именно для разнорабочих. За месяц такой работы можно получить 7,5 тыс. грн, в зависимости от типа занятости.
Также немало предложений на частичную занятость было в транспортной отрасли, в частности водителям. В среднем за такую работу было предложено 18,5 тыс. грн.
Достаточно много предложений по подработке и в сфере клининга. Так, уборщицы в среднем могли получать 3,5 тыс. грн на временной работе, а сиделки — 4,5 тыс. грн.
Больше всего работы на временную и неполную занятость предлагают в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Львовской и Харьковской областях.
Топ-5 вакансий для подработки, ноябрь-декабрь 2022 года
|Вакансия
|Количество объявлений
|Средняя зарплата, грн
|Разнорабочий
|473
|5 500
|Водитель
|436
|18 500
|Уборщица
|305
|3 500
|Строитель
|216
|12 000
|Продавец
|166
|6 400
А вот откликались соискатели больше всего на вакансии разнорабочего — более 20,5 тысячи раз, уборщицы — более 7,5 тысячи раз, водителя — 5 тысяч раз, грузчика и продавца — по 3 тысячи раз.
Работа для тех, кто не имеет опыта
Чаще всего в период ноябрь-декабрь на работу без опыта искали работников в следующих областях:
- Розничная торговля / Продажи / Закупки — 16 тыс. объявлений;
- Логистика / Склад / Доставка — 8 тыс. объявлений;
- Производство / Рабочие специальности — 5 тыс. объявлений;
- Гостинично-ресторанный бизнес / Туризм — 3 тыс. объявлений.
Наибольшую заработную плату без опыта предлагали дальнобойщикам — 38,5 тыс. грн, мастерам по ремонту — 31 тыс. грн и фасадщикам — 30,5 тыс. грн. Также не отставали в размере зарплаты работники нерабочих специальностей. Так, риэлторам без опыта готовы были платить за месяц работы 30 тыс. грн, а няня могла получить 28,5 тыс. грн.
ТОП 10 вакансий для соискателей без опыта работы, ноябрь-декабрь 2022 года
|Вакансия
|Количество объявлений
|Средняя зарплата, грн
|Продавец
|5 600
|11 000
|Водитель
|3 500
|24 500
|Менеджер по продажам
|2 000
|24 000
|Охранник
|2 000
|10 600
|Продавец-консультант
|1 800
|11 000
|Менеджер по работе с клиентами
|1 800
|22 000
|Торговый представитель
|1 700
|25 500
|Уборщица
|1 500
|7 000
|Таксист
|1 400
|23 500
|Повар
|1 300
|12 300
В указанный период спрос частично совпадал с предложением, поскольку откликались соискатели без опыта чаще всего на вакансии продавца (105 тыс. откликов), грузчика (67 тыс. откликов), менеджера по продажам (62,5 тыс. откликов), охранника (61 тыс. откликов) и водителя (59 тыс. откликов).
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