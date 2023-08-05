Семь признаков, что вы провалили собеседование — Finance.ua

Семь признаков, что вы провалили собеседование Сегодня 10:50 — Личные финансы

Семь признаков, что вы провалили собеседование, Фото: freepik.com

Собеседование может стать настоящим стрессом для человека, ищущего работу, а еще больше эмоциональных мучений может принести ожидание его результатов. Однако спрогнозировать фидбэк работодателя можно сразу после интервью.

Эксперты портала по поиску работы budni.rabota.ua рассказали об основных признаках, которые укажут, что вы не прошли собеседование и лучше забыть об этой компании.

Длительность собеседования

В основном интервью с кандидатом длится около 30−45 минут. За это время HR пытается узнать больше о соответствии опыта соискателя требованиям вакансии, его ценностях и жизненных ориентирах.

Если собеседование заняло не более 15 минут, это тревожный звоночек. Подумайте, возможно, работодатель принял решение о вашей кандидатуре еще в начале интервью. Или выбор был сделан в пользу другого претендента еще до разговора с вами.

Вовлеченность HR-а или потенциального руководителя

Когда интервьюер заинтересован в вашей кандидатуре, он максимально вовлечен в разговор. Он смотрит в глаза, его язык тела дает позитивные знаки, он активно слушает вас. Если же заметили, что во время онлайн-собеседования собеседник не смотрит в экран, а во время личной встречи — будто летает в облаках или в буквальном смысле наблюдает за облаками за окном, то вряд ли ваша кандидатура его заинтересовала.

Споры

Если на собеседовании вы не ведете непринужденный разговор, а начинаете спорить с интервьюером, кто из вас прав в отношении рабочих или жизненных вопросов, это еще один нехрорший знак.

Да, не нужно кивать, если вы не согласны с ценностями компании или рабочими обязанностями на вакантной должности. Все же собеседование — это возможность и для вас сделать выводы о работодателе.

Отсутствие дополнительных вопросов

После рассказа о себе в большинстве случаев HR задаст кандидату вопрос, чтобы получить дополнительные подробности. Это могут быть и уточняющие вопросы к вашим словам, и заранее заготовленный список, стандартный для всех кандидатов. Если нет никаких вопросов, то, скорее всего, вы не заинтересовали работодателя.

Обсуждение дальнейших действий

В основном HR пытается всем кандидатам сообщить о следующих этапах собеседования, сроках принятия окончательного решения или особенностях трудоустройства именно в эту компанию. Если после собеседования собеседник не предоставил вам никакой информации, это может быть сигналом того, что вам здесь ничего не светит и он просто не хотел вдаваться в подробности.

Читайте также Почему отказывают после собеседования: четыре причины

Конечно, есть вариант, что он мог забыть об этом сказать, но это уже ставит под вопрос профессиональность кадров в этой компании.

Рассказ о компании

Если работодатель заинтересован в кандидате, то пытается «продать» ему компанию: разрекламировать, какой она лидер на рынке, как хорошо работать, нарисовать карьерные перспективы. Если же собеседник сухо рассказал, чем компания занимается и перечислил соцпакет, то это может быть признаком, что вас не рассматривают как часть команды.

Откровенное признание

Такое случается нечасто, но все же. В конце собеседования интервьюер может откровенно сказать, что не видит вас на вакантной должности. В таком случае вы можете дополнительно спросить, что пошло не так или какой аспект не устроил работодателя. Это позволит подготовиться к следующему собеседованию лучше или проработать пробелы в ваших профессиональных достижениях.

Как бы ни прошло собеседование, не нужно ставить на себе крест и расстраиваться. Ведь неудачное интервью — это еще один повод для улучшения и шага к работе вашей мечты.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.