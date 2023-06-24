43% компаний планируют или уже используют ИИ во время собеседований, — опрос Сегодня 05:41 — Технологии&Авто

43% компаний планируют или уже используют ИИ во время собеседований, — опрос, Фото: freepik.com

К 2024 г. 43% компаний планируют начать или уже используют искусственный интеллект (ИИ) для проведения собеседований во время приема на работу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Resume Builder.

Две трети этой группы считают, что собеседования с искусственным интеллектом повысят эффективность найма, а 15% говорят, что ИИ будет использоваться для принятия решений относительно кандидатов без участия человека. В то же время 85% убеждены, что программа будет давать рекомендации по кандидатам, но окончательные решения все равно будет принимать человек.

«Неудивительно, что компании инвестируют в ИИ-интервью, поскольку они продолжают пытаться оптимизировать процесс собеседования, — сказала главная консультант по вопросам карьеры Стейси Халлер. — Я лично не верю, что человеческое взаимодействие можно заменить, но если компании считают, что это поможет им эффективно отбирать кандидатов, мы увидим, как эта практика продолжит развиваться».

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Отвечая на вопрос о том, на каком этапе будут проводиться собеседования с искусственным интеллектом, 65% респондентов ответили, что он служит инструментом раннего отбора, 14% сказали, что это последний этап процесса, а 17% - что собеседование с ИИ будет единственным этапом.

Кроме этого, 79% респондентов утверждают, что «весьма вероятно» (31%) или «несколько вероятно» (48%), что собеседования с искусственным интеллектом отсеивают достойных кандидатов чаще, чем собеседования с человеком-интервьюером.

Также 62% опрошенных считают «весьма вероятным» (27%) или «несколько вероятным» (36%), что ИИ со временем полностью заменит менеджеров по найму в их компаниях.

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