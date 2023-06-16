ЕС впервые разрешил автоматический перевод пресс-релизов искусственным интеллектом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС впервые разрешил автоматический перевод пресс-релизов искусственным интеллектом

19
ЕС впервые разрешил автоматический перевод пресс-релизов искусственным интеллектом
ЕС впервые разрешил автоматический перевод пресс-релизов искусственным интеллектом
Европейская комиссия расширила использование искусственного интеллекта при переводе, впервые разрешив автоматический перевод своих пресс-релизов без участия человека. Это позволит ускорить их публикацию и увеличить количество языков перевода.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Politico.
Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер объявил, что в рамках нового пилотного проекта Еврокомиссия немедленно будет публиковать автоматизированные переводы, где будет содержаться оговорка, что он может не соответствовать оригиналу. После автоматического перевода будет готовиться и ручной, который добавляется позже.
«Этот новый инструмент обеспечит вам более быстрый доступ к переводам наших пресс-материалов на выбранном вами языке с момента публикации, а также предоставит вам доступ к большему количеству переводов в целом», — сказал Мамер.
При нынешней системе сотрудники ЕС и подрядчики переводят пресс-релизы Еврокомиссии только на французский, английский и немецкий языки, а также на другие языки в зависимости от тематики.
ЕС ввел машинный перевод несколько десятилетий назад, чтобы справиться со все большим объемом юридических документов, что привело к уменьшению количества переводчиков, которых приходилось нанимать.
За последнее десятилетие специальное переводческое подразделение Еврокомиссии сократилось на 17%, несмотря на то, что объем работы увеличился с примерно двух миллионов страниц в 2013 году до 2,5 миллиона в 2022 году.
В прошлом году переводчики Европейского парламента некоторое время бастовали из-за того, что некоторые евродепутаты включались в заседания из шумных помещений, тем самым усложняя перевод.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.