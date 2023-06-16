ЕС впервые разрешил автоматический перевод пресс-релизов искусственным интеллектом — Finance.ua

ЕС впервые разрешил автоматический перевод пресс-релизов искусственным интеллектом Сегодня 22:42

ЕС впервые разрешил автоматический перевод пресс-релизов искусственным интеллектом

Европейская комиссия расширила использование искусственного интеллекта при переводе, впервые разрешив автоматический перевод своих пресс-релизов без участия человека. Это позволит ускорить их публикацию и увеличить количество языков перевода.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Politico

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер объявил, что в рамках нового пилотного проекта Еврокомиссия немедленно будет публиковать автоматизированные переводы, где будет содержаться оговорка, что он может не соответствовать оригиналу. После автоматического перевода будет готовиться и ручной, который добавляется позже.

«Этот новый инструмент обеспечит вам более быстрый доступ к переводам наших пресс-материалов на выбранном вами языке с момента публикации, а также предоставит вам доступ к большему количеству переводов в целом», — сказал Мамер.

При нынешней системе сотрудники ЕС и подрядчики переводят пресс-релизы Еврокомиссии только на французский, английский и немецкий языки, а также на другие языки в зависимости от тематики.

ЕС ввел машинный перевод несколько десятилетий назад, чтобы справиться со все большим объемом юридических документов, что привело к уменьшению количества переводчиков, которых приходилось нанимать.

За последнее десятилетие специальное переводческое подразделение Еврокомиссии сократилось на 17%, несмотря на то, что объем работы увеличился с примерно двух миллионов страниц в 2013 году до 2,5 миллиона в 2022 году.

В прошлом году переводчики Европейского парламента некоторое время бастовали из-за того, что некоторые евродепутаты включались в заседания из шумных помещений, тем самым усложняя перевод.

Економічна Правда По материалам:

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