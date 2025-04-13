Какие навыки стоит прокачать, чтобы стать достойным кандидатом на рынке труда — Finance.ua

Какие навыки стоит прокачать, чтобы стать достойным кандидатом на рынке труда
Если вы хотите зарабатывать больше, найти лучшую работу или стать экспертом в своей сфере, нужно постоянно развиваться и прокачивать свои умения.
Эксперты budni.robota.ua собрали навыки, которые следует прокачать, чтобы стать достойным кандидатом на рынке труда.
Цифровая грамотность
Навык, который становится все более востребованным едва ли не с каждым днем. И если в начале вашего карьерного пути, возможно, достаточным были знания Word, то со временем возможности расширились, а с ними — и требования к кандидатам.
Умение работать с Google Workspace, Zoom, Canva, Trello или CRM-системами — уже стандарт. Все более предпочтительными для работодателя становятся навыки работы с искусственным интеллектом. Чем лучше вы «дружите» с технологиями, тем больше у вас шансов найти высокооплачиваемую работу.
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Не бойтесь овладевать новыми технологическими навыками, ведь это может открыть дверь к лучшим возможностям.
Иностранный язык
Хотя большинство кандидатов указывают в резюме уровень владения английским «В» (по умолчанию) или что-то вроде «английский на среднем уровне», но работодателей этим уже не заинтересовать.
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Работа в международных, иностранных и многих украинских компаниях предполагает знание английского на высоком уровне.
А если вы еще претендуете на высокую должность, то должны свободно владеть английским, в частности, для коммуникации с иностранными коллегами и клиентами.
Soft skills
Soft skills — это то, что всегда в тренде, ведь это навыки, которые человек может применить на любой своей работе или вне ее.
Каждой компании нужны работники, умеющие работать в команде, коммуникабельные и ответственные.
Особенно важны сегодня также способность к обучению, умение адаптироваться, гибкость и критическое мышление.
Навыки тайм-менеджмента и самоорганизации
В условиях удаленной работы компаниям важно, чтобы их сотрудники могли организовать свое время так, чтобы в сроки выполнить все запланированное и не прокрестивать. Без умения эффективно планировать свой день, трудно оставаться продуктивными.
Если у вас есть пробелы в планировании, используйте различные инструменты и методы:
- календари (Google Calendar, Outlook);
- техника Pomodoro (поможет разбить задачу на короткие блоки);
- метод SMART-целей (можете формулировать задачи четко, измеримо, достижимо);
- метод Eisenhower Matrix (поможет распределить приоритеты по срочности/важности);
- список дел в Notion.
Основы аналитики
Даже если ваша работа никак не связана с вычислениями и вы считаете себя гуманитарием, аналитика — это то, что пригодится каждому.
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Умение работать с данными — навык, который постепенно становится обязательным во многих профессиях. Даже базовое понимание Excel, Google Sheets, анализа отчетов или метрик поднимет ваше резюме на новый уровень.
Попытайтесь пройти курс с Data Literacy или базовой аналитики. Это станет козырем в любой сфере — от маркетинга до HR.
Создание контента
В современном мире в тренде тот, кто умеет делиться своими достижениями или знаниями. Работодатели высоко ценят умение писать тексты, создавать презентации, посты в соцсетях или даже короткие видео.
И сегодня это не только о маркетинге. Это о видимости, экспертности и собственном бренде. Попробуйте с наименьшего: напишите краткое сообщение в LinkedIn о вашем профессиональном опыте. Это не так страшно, как кажется, и очень полезно.
Чтобы получить лучшую работу этой весной, следует обновить не только резюме, но и себя.
Прокачивайте технические навыки, аналитику, коммуникацию, умение презентовать себя и работать с информацией — и вас точно заметят.
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