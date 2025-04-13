Какие навыки стоит прокачать, чтобы стать достойным кандидатом на рынке труда — Finance.ua
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Какие навыки стоит прокачать, чтобы стать достойным кандидатом на рынке труда

Личные финансы
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Какие навыки стоит прокачать, чтобы стать достойным кандидатом на рынке труда
Какие навыки стоит прокачать, чтобы стать достойным кандидатом на рынке труда
Если вы хотите зарабатывать больше, найти лучшую работу или стать экспертом в своей сфере, нужно постоянно развиваться и прокачивать свои умения.
Эксперты budni.robota.ua собрали навыки, которые следует прокачать, чтобы стать достойным кандидатом на рынке труда.

Цифровая грамотность

Навык, который становится все более востребованным едва ли не с каждым днем. И если в начале вашего карьерного пути, возможно, достаточным были знания Word, то со временем возможности расширились, а с ними — и требования к кандидатам.
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Умение работать с Google Workspace, Zoom, Canva, Trello или CRM-системами — уже стандарт. Все более предпочтительными для работодателя становятся навыки работы с искусственным интеллектом. Чем лучше вы «дружите» с технологиями, тем больше у вас шансов найти высокооплачиваемую работу.

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Не бойтесь овладевать новыми технологическими навыками, ведь это может открыть дверь к лучшим возможностям.

Иностранный язык

Хотя большинство кандидатов указывают в резюме уровень владения английским «В» (по умолчанию) или что-то вроде «английский на среднем уровне», но работодателей этим уже не заинтересовать.
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Работа в международных, иностранных и многих украинских компаниях предполагает знание английского на высоком уровне.
А если вы еще претендуете на высокую должность, то должны свободно владеть английским, в частности, для коммуникации с иностранными коллегами и клиентами.

Soft skills

Soft skills — это то, что всегда в тренде, ведь это навыки, которые человек может применить на любой своей работе или вне ее.
Каждой компании нужны работники, умеющие работать в команде, коммуникабельные и ответственные.
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Особенно важны сегодня также способность к обучению, умение адаптироваться, гибкость и критическое мышление.

Навыки тайм-менеджмента и самоорганизации

В условиях удаленной работы компаниям важно, чтобы их сотрудники могли организовать свое время так, чтобы в сроки выполнить все запланированное и не прокрестивать. Без умения эффективно планировать свой день, трудно оставаться продуктивными.
Если у вас есть пробелы в планировании, используйте различные инструменты и методы:
  • календари (Google Calendar, Outlook);
  • техника Pomodoro (поможет разбить задачу на короткие блоки);
  • метод SMART-целей (можете формулировать задачи четко, измеримо, достижимо);
  • метод Eisenhower Matrix (поможет распределить приоритеты по срочности/важности);
  • список дел в Notion.

Основы аналитики

Даже если ваша работа никак не связана с вычислениями и вы считаете себя гуманитарием, аналитика — это то, что пригодится каждому.
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Умение работать с данными — навык, который постепенно становится обязательным во многих профессиях. Даже базовое понимание Excel, Google Sheets, анализа отчетов или метрик поднимет ваше резюме на новый уровень.
Попытайтесь пройти курс с Data Literacy или базовой аналитики. Это станет козырем в любой сфере — от маркетинга до HR.

Создание контента

В современном мире в тренде тот, кто умеет делиться своими достижениями или знаниями. Работодатели высоко ценят умение писать тексты, создавать презентации, посты в соцсетях или даже короткие видео.
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И сегодня это не только о маркетинге. Это о видимости, экспертности и собственном бренде. Попробуйте с наименьшего: напишите краткое сообщение в LinkedIn о вашем профессиональном опыте. Это не так страшно, как кажется, и очень полезно.
Чтобы получить лучшую работу этой весной, следует обновить не только резюме, но и себя.
Прокачивайте технические навыки, аналитику, коммуникацию, умение презентовать себя и работать с информацией — и вас точно заметят.
По материалам:
Finance.ua
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