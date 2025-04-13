Какие навыки стоит прокачать, чтобы стать достойным кандидатом на рынке труда — Finance.ua

Какие навыки стоит прокачать, чтобы стать достойным кандидатом на рынке труда Сегодня 15:16 — Личные финансы

Какие навыки стоит прокачать, чтобы стать достойным кандидатом на рынке труда

Если вы хотите зарабатывать больше, найти лучшую работу или стать экспертом в своей сфере, нужно постоянно развиваться и прокачивать свои умения.

Эксперты budni.robota.ua собрали навыки, которые следует прокачать, чтобы стать достойным кандидатом на рынке труда.

Цифровая грамотность

Навык, который становится все более востребованным едва ли не с каждым днем. И если в начале вашего карьерного пути, возможно, достаточным были знания Word, то со временем возможности расширились, а с ними — и требования к кандидатам.

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Умение работать с Google Workspace, Zoom, Canva, Trello или CRM-системами — уже стандарт. Все более предпочтительными для работодателя становятся навыки работы с искусственным интеллектом. Чем лучше вы «дружите» с технологиями, тем больше у вас шансов найти высокооплачиваемую работу.

Не бойтесь овладевать новыми технологическими навыками, ведь это может открыть дверь к лучшим возможностям.

Иностранный язык

Хотя большинство кандидатов указывают в резюме уровень владения английским «В» (по умолчанию) или что-то вроде «английский на среднем уровне», но работодателей этим уже не заинтересовать.

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Работа в международных, иностранных и многих украинских компаниях предполагает знание английского на высоком уровне.

А если вы еще претендуете на высокую должность, то должны свободно владеть английским, в частности, для коммуникации с иностранными коллегами и клиентами.

Soft skills

Soft skills — это то, что всегда в тренде, ведь это навыки, которые человек может применить на любой своей работе или вне ее.

Каждой компании нужны работники, умеющие работать в команде, коммуникабельные и ответственные.

Особенно важны сегодня также способность к обучению, умение адаптироваться, гибкость и критическое мышление.

Навыки тайм-менеджмента и самоорганизации

В условиях удаленной работы компаниям важно, чтобы их сотрудники могли организовать свое время так, чтобы в сроки выполнить все запланированное и не прокрестивать. Без умения эффективно планировать свой день, трудно оставаться продуктивными.

Если у вас есть пробелы в планировании, используйте различные инструменты и методы:

календари (Google Calendar, Outlook);

техника Pomodoro (поможет разбить задачу на короткие блоки);

метод SMART-целей (можете формулировать задачи четко, измеримо, достижимо);

метод Eisenhower Matrix (поможет распределить приоритеты по срочности/важности);

список дел в Notion.

Основы аналитики

Даже если ваша работа никак не связана с вычислениями и вы считаете себя гуманитарием, аналитика — это то, что пригодится каждому.

Умение работать с данными — навык, который постепенно становится обязательным во многих профессиях. Даже базовое понимание Excel, Google Sheets, анализа отчетов или метрик поднимет ваше резюме на новый уровень.

Попытайтесь пройти курс с Data Literacy или базовой аналитики. Это станет козырем в любой сфере — от маркетинга до HR.

Создание контента

В современном мире в тренде тот, кто умеет делиться своими достижениями или знаниями. Работодатели высоко ценят умение писать тексты, создавать презентации, посты в соцсетях или даже короткие видео.

И сегодня это не только о маркетинге. Это о видимости, экспертности и собственном бренде. Попробуйте с наименьшего: напишите краткое сообщение в LinkedIn о вашем профессиональном опыте. Это не так страшно, как кажется, и очень полезно.

Чтобы получить лучшую работу этой весной, следует обновить не только резюме, но и себя.

Прокачивайте технические навыки, аналитику, коммуникацию, умение презентовать себя и работать с информацией — и вас точно заметят.

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