Нехватка рабочей силы: украинские работодатели «гоняются» за мужчинами старше 60 лет — Finance.ua

Нехватка рабочей силы: украинские работодатели «гоняются» за мужчинами старше 60 лет Сегодня 16:06 — Личные финансы

Нехватка рабочей силы: украинские работодатели «гоняются» за мужчинами старше 60 лет, Фото: freepik

В Украине обострился дефицит работников. Компании активно предлагают вакансии мужчинам старше 60 лет.

Об изменениях на рынке труда сообщила директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова.

Почему работодатели меняют подход

Отмечено, что в государстве после завершения полномасштабной войны неизбежна нехватка рабочей силы. И столь распространенная негативная тенденция как эйджизм скоро закончится.

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Поэтому чем лучше будут экономические возможности для восстановления, тем больше будет ощущаться нехватка кадров.

Либанова отмечает, что сегодня все работодатели «гоняются» за мужчинами 60+, потому что их не мобилизуют.

«Они (работодатели, — ред.) прекрасно понимают, что эти мужчины, которые начнут у них работать, они не уйдут через месяц-два-три на фронт, что они будут работать долго, а в 60 лет работоспособность сохраняется безусловно. Для физических работ, возможно, не так, а для умственных — точно», — указала Либанова.

По словам эксперта, средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине составляет 62−63 года. Поэтому работодатели уже сейчас перестали диктовать условия на рынке труда.

Рынок труда меняется

Заместитель министерства социальной политики Дария Марчак подчеркнула, что портрет соискателя работы в Украине будет становиться старше.

Бизнес откроет новые ниши, будет предлагать новые продукты. Работодатели будут менять HR-политику, фокусироваться на опытных людях старшего возраста.

«Это люди, которые уже имеют жизненный опыт за плечами, она уже понимают, как вести себя в разных жизненных ситуациях, они уже лучше взаимодействуют с обществом. Нам нужно научиться, как стране, получать преимущества от возраста, а не воспринимать увеличение среднего возраста граждан как проблему или вызовы», — пояснила социолог.

Справка Finance.ua:

полномасштабная война существенно переформатировала украинский рынок труда. Хотя общее количество вакансий уже почти вернулось к уровню, который был до февраля 2022 года, это вовсе не означает, что рынок остался прежним. Спрос на некоторых специалистов вырос в десятки раз, тогда как для других работы не нашлось;

в 2025 году украинский рынок труда будет ориентирован на привлечение женщин, ветеранов и лиц с инвалидностью, пенсионеров и молодежи. Работодатели будут искать кандидатов с гибкими навыками, готовыми к обучению и адаптации к новым условиям.

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borgexpert По материалам:

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