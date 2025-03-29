Нехватка рабочей силы: украинские работодатели «гоняются» за мужчинами старше 60 лет — Finance.ua

Нехватка рабочей силы: украинские работодатели «гоняются» за мужчинами старше 60 лет
В Украине обострился дефицит работников. Компании активно предлагают вакансии мужчинам старше 60 лет.
Об изменениях на рынке труда сообщила директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова.
Почему работодатели меняют подход
Отмечено, что в государстве после завершения полномасштабной войны неизбежна нехватка рабочей силы. И столь распространенная негативная тенденция как эйджизм скоро закончится.
Поэтому чем лучше будут экономические возможности для восстановления, тем больше будет ощущаться нехватка кадров.
Либанова отмечает, что сегодня все работодатели «гоняются» за мужчинами 60+, потому что их не мобилизуют.
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«Они (работодатели, — ред.) прекрасно понимают, что эти мужчины, которые начнут у них работать, они не уйдут через месяц-два-три на фронт, что они будут работать долго, а в 60 лет работоспособность сохраняется безусловно. Для физических работ, возможно, не так, а для умственных — точно», — указала Либанова.
По словам эксперта, средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине составляет 62−63 года. Поэтому работодатели уже сейчас перестали диктовать условия на рынке труда.
Рынок труда меняется
Заместитель министерства социальной политики Дария Марчак подчеркнула, что портрет соискателя работы в Украине будет становиться старше.
Бизнес откроет новые ниши, будет предлагать новые продукты. Работодатели будут менять HR-политику, фокусироваться на опытных людях старшего возраста.
«Это люди, которые уже имеют жизненный опыт за плечами, она уже понимают, как вести себя в разных жизненных ситуациях, они уже лучше взаимодействуют с обществом. Нам нужно научиться, как стране, получать преимущества от возраста, а не воспринимать увеличение среднего возраста граждан как проблему или вызовы», — пояснила социолог.
Справка Finance.ua:
- полномасштабная война существенно переформатировала украинский рынок труда. Хотя общее количество вакансий уже почти вернулось к уровню, который был до февраля 2022 года, это вовсе не означает, что рынок остался прежним. Спрос на некоторых специалистов вырос в десятки раз, тогда как для других работы не нашлось;
- в 2025 году украинский рынок труда будет ориентирован на привлечение женщин, ветеранов и лиц с инвалидностью, пенсионеров и молодежи. Работодатели будут искать кандидатов с гибкими навыками, готовыми к обучению и адаптации к новым условиям.
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