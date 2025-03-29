Нехватка рабочей силы: украинские работодатели «гоняются» за мужчинами старше 60 лет — Finance.ua
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Нехватка рабочей силы: украинские работодатели «гоняются» за мужчинами старше 60 лет

Личные финансы
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Нехватка рабочей силы: украинские работодатели «гоняются» за мужчинами старше 60 лет
Нехватка рабочей силы: украинские работодатели «гоняются» за мужчинами старше 60 лет, Фото: freepik
В Украине обострился дефицит работников. Компании активно предлагают вакансии мужчинам старше 60 лет.
Об изменениях на рынке труда сообщила директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова.

Почему работодатели меняют подход

Отмечено, что в государстве после завершения полномасштабной войны неизбежна нехватка рабочей силы. И столь распространенная негативная тенденция как эйджизм скоро закончится.
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Поэтому чем лучше будут экономические возможности для восстановления, тем больше будет ощущаться нехватка кадров.
Либанова отмечает, что сегодня все работодатели «гоняются» за мужчинами 60+, потому что их не мобилизуют.

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«Они (работодатели, — ред.) прекрасно понимают, что эти мужчины, которые начнут у них работать, они не уйдут через месяц-два-три на фронт, что они будут работать долго, а в 60 лет работоспособность сохраняется безусловно. Для физических работ, возможно, не так, а для умственных — точно», — указала Либанова.
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По словам эксперта, средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине составляет 62−63 года. Поэтому работодатели уже сейчас перестали диктовать условия на рынке труда.

Рынок труда меняется

Заместитель министерства социальной политики Дария Марчак подчеркнула, что портрет соискателя работы в Украине будет становиться старше.
Бизнес откроет новые ниши, будет предлагать новые продукты. Работодатели будут менять HR-политику, фокусироваться на опытных людях старшего возраста.
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«Это люди, которые уже имеют жизненный опыт за плечами, она уже понимают, как вести себя в разных жизненных ситуациях, они уже лучше взаимодействуют с обществом. Нам нужно научиться, как стране, получать преимущества от возраста, а не воспринимать увеличение среднего возраста граждан как проблему или вызовы», — пояснила социолог.

Справка Finance.ua:

  • полномасштабная война существенно переформатировала украинский рынок труда. Хотя общее количество вакансий уже почти вернулось к уровню, который был до февраля 2022 года, это вовсе не означает, что рынок остался прежним. Спрос на некоторых специалистов вырос в десятки раз, тогда как для других работы не нашлось;
  • в 2025 году украинский рынок труда будет ориентирован на привлечение женщин, ветеранов и лиц с инвалидностью, пенсионеров и молодежи. Работодатели будут искать кандидатов с гибкими навыками, готовыми к обучению и адаптации к новым условиям.
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По материалам:
borgexpert
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