Количество украинских беженцев, нашедших работу в Норвегии, за год выросло вдвое — Finance.ua

Количество украинских беженцев, нашедших работу в Норвегии, за год выросло вдвое Сегодня 09:47 — Личные финансы

Количество украинских беженцев, нашедших работу в Норвегии, за год выросло вдвое

Среди украинцев, оформивших временную защиту в Норвегии, официально трудоустроены 30% - вдвое больше, чем год назад.

Как сообщает VG, такие цифры назвала министр труда и интеграции Норвегии Тонье Бренна во время визита в Киев.

Чиновница отметила, что среди украинцев с временной защитой в Норвегии трудоустроены 30%.

«Доля занятости за прошлый год удвоилась. Кроме того, очень высокое участие в различных квалификационных программах. Почти все украинцы в Норвегии сейчас либо работают, либо проходят квалификацию», — отметила Тонье Бренна.

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Она упомянула также, что всего в Норвегии около 90 тысяч украинцев и во время встреч в Киеве планируют говорить о том, какие возможности и обучение им следует предложить, чтобы после завершения войны они были востребованы в Украине.

Министра спросили, какой запас времени будет у украинцев с временной защитой с того момента, когда будет заключено потенциальное мирное соглашение, до времени, когда действие их статуса для пребывания в Норвегии закончится.

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«Наша цель — предоставлять им возможности интеграции без ограничений, но пока мы не можем сказать, сколько еще будут действовать виды на жительство. Украинцы в Норвегии выражают очень большую благодарность за то, как мы их приняли», — отметила Тонье Бренна.

Європейська правда По материалам:

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