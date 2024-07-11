Норвегия выделит более $92 миллионов на усиление украинского ПВО — Finance.ua

Норвегия выделит более $92 миллионов на усиление украинского ПВО Сегодня 18:30

Норвегия предоставит Украине более 1 миллиона крон (более 92 миллионов долларов) на усиление противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в правительстве Норвегии.

Эти средства будут выделены в рамках программы Нансена — пятилетней программы поддержки Украины, общая сумма которой составляет 75 миллиардов крон (7,1 миллиарда долларов). Согласно пересмотренному бюджету страны, в течение 2024 года до 4 миллиардов крон из этой программы используют для усиления украинского ПВО.

Значительная часть из них пойдет на финансирование инициативы Германии «Немедленные действия по противовоздушной обороне». В сотрудничестве с Германией Норвегия также осенью передаст Украине батарею противовоздушной обороны IRIS-T.

А накануне Норвегия объявила, что передаст Украине шесть истребителей F-16. В настоящее время украинские пилоты и технический персонал проходят подготовку.

На фоне весеннего усиления российских атак на энергосистему Украина призвала международных партнеров предоставить средства ПВО, в частности, системы Patriot. Так, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина хочет побыстрее найти у партнеров 7 батарей Patriot. В частности, страна готова одолжить их, чтобы защитить свои крупные города.

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В то же время президент Владимир Зеленский говорил, что для полного закрытия неба над Украиной нужно 25 систем противовоздушной обороны Patriot или ее аналогов. Сколько сейчас в Украине таких систем — не раскрывается.

В итогу, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что страны НАТО обязались предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны.

hromadske По материалам:

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