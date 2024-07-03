Украина и Норвегия согласовали возможность продления «транспортного безвиза» — Finance.ua

Украина и Норвегия согласовали возможность продления «транспортного безвиза» Сегодня 14:30 — Казна и Политика

Украина и Норвегия согласовали возможность продления «транспортного безвиза»

Украина и Норвегия согласовали возможность продления двусторонних и транзитных перевозок без разрешений до 30 сентября 2024 года. Продолжить же «транспортный безвиз» между двумя странами могут на заседании профильной комиссии в августе 2024 года.

Об этом сообщило Минвосстановления

«Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерство транспорта Норвегии согласовали возможность продления выполнения двусторонних и транзитных перевозок между странами без разрешений до 30 сентября 2024 года», — говорится в сообщении Минвосстановления в Facebook.

Как сообщается, в августе состоится заседание профильной комиссии, по результатам которого ожидается дальнейшее продление «транспортного безвиза» с Норвегией.

Либерализация грузовых перевозок возможна для транспортных средств стандарта экологичности Евро-5 и выше. При выполнении перевозок на борту грузовика водители должны иметь сертификат, подтверждающий экологический класс грузовика.

Впервые о «транспортном безвизе» министерство развития общин, территорий и инфраструктуры договорилось с норвежскими коллегами в августе прошлого года, сроком до 30 июня 2024 года.

Украинским перевозчикам доступен «транспортный безвиз» с 37 государствами, включая страны Евросоюза. За последний год, кроме Норвегии, Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры Украины удалось договориться о либерализации грузовых перевозок еще с Северной Македонией, Турцией, Молдовой, Грузией и Черногорией.

УНН По материалам:

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