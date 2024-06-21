Обновленный «транспортный безвиз» должен устранить напряжение между перевозчиками Украины и ЕС — еврокомиссар Сегодня 19:30 — Казна и Политика

Обновленный «транспортный безвиз» должен устранить напряжение между перевозчиками Украины и ЕС — еврокомиссар

Подписанное Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС содержит четкие обязательства сторон и необходимые меры предосторожности, что позволит предотвратить недоразумения между перевозчиками Украины и европейских стран.

Об этом в Брюсселе после подписания соглашения о продлении «транспортного безвиза» еще на год заявила еврокомиссар по транспорту Адина Велян.

Именно так она ответила на вопрос, учитывает ли обновленное соглашение напряжение среди европейских перевозчиков в течение первых двух лет действия «транспортного безвиза» с последующей блокировкой границ, и какие предохранительные механизмы существуют для предотвращения подобных инцидентов.

«Европейские власти лучше понимают, что это их работа — обеспечить, чтобы соглашение было имплементировано корректно, чтобы все проверки были справедливыми, и чтобы все участники соглашения точно знали собственную ответственность и собственные права, и обеспечивали уважение всех условий соглашения. Я очень уверена, что мы в дальнейшем не будем видеть никаких недоразумений от транспортного сообщества по трансграничным транспортным операциям между Украиной и странами ЕС», — подчеркнула еврокомиссар.

Она отметила, что в процессе либерализации двусторонних торговых отношений между Украиной и ЕС беспокойство возникает в разных секторах экономики. Это касается не только сферы транспорта, но, например, импортно-экспортных операций, что намного сложнее, чем транспортные перевозки.

«Мы постоянно работали с нашими украинскими партнерами для устранения узких мест на границах, для которых у нас до этого не было никаких решений. Мы провели массированные инвестиции в модернизацию пунктов пересечения границ со всеми „прифронтовыми“ странами, включая Словакию и Румынию, и сейчас у нас совсем другая ситуация. К тому же продление действия соглашения включает определенные защитные меры, которые все должны соблюдать», — отметила Велян.

По ее словам, соблюдение определенных в соглашении правил является общей ответственностью, которую хорошо понимают как украинские перевозчики, так и органы власти. Это касается многих технических деталей, включая надлежащее оформление сопроводительных документов, оформление груза и обозначение на грузовиках, разрешений на осуществление транспортных операций без груза с соответствующим доказательством того, что такие операции осуществляются в рамках международной торговли.

«Хочу напомнить, что существует целый пакет автономных торговых мер, который также определяет правила экспорта. Это уже за пределами моих обязанностей, но мы должны смотреть, чтобы к этим правилам все стороны относились с уважением, как и к правилам транспортных перевозок», — подчеркнула еврокомиссар.

Укрінформ По материалам:

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