Работодателей в Норвегии призывают брать на работу людей из Украины — Finance.ua

Работодателей в Норвегии призывают брать на работу людей из Украины Сегодня 18:12 — Мир

Работодателей в Норвегии призывают брать на работу людей из Украины, Фото: glavcom.ua

Работодатели просят брать на работу людей из Украины, поскольку они имеют высокую квалификацию.

Об этом сообщает newsinenglish.no.

Норвегия предоставляет защиту более 70 тысяч украинцев. Многие из тех, кто приехал в страну в 2022 и 2023 годах, завершают годовую программу обучения, которая включает уроки норвежского языка и истории страны. Те, кто завершил интеграционную программу, сейчас ищут работу.

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Среди зарегистрированных безработных в Норвегии 7% составляют украинцы — 10 тыс. человек из Украины. Эта цифра растет, потому что все больше беженцев завершают интеграционную учебу.

«Чрезвычайно важно, чтобы как можно больше украинцев присоединились к рабочей силе. Поиск работы, особенно в соответствии с образованием и квалификацией беженцев, будет способствовать их интеграции в жизнь и общество Норвегии», — отметил директор норвежского агентства социального обеспечения и безработицы NAV Ганс Кристиан Холте.

По словам чиновника, многие сектора занятости нуждаются в людях, хотя уровень безработицы в стране низкий и составляет 3,9%.

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Правила трудоустройства в некоторых отраслях, включая транспорт, были смягчены, чтобы было легче брать на работу украинцев, которые могут не отвечать всем требованиям.

«Даже если совпадение не идеально, я призываю работодателей увидеть, какой вклад могут внести наши искатели работы», — добавил он.

По словам специалиста по подбору кадров Трине Лиз Линг, многие украинцы, которые сейчас находятся в Норвегии, компетентны и квалифицированы.

«Они приходят с большим опытом. Им нужна наша помощь, чтобы перенести эту компетенцию в норвежские системы», — отметила она.

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По словам Трине Лиз Линг, украинцы, с которыми она работала, мотивированы, ответственны, ориентированы на исполнение обязанностей и заинтересованы выполнять работу хорошо.

Как отметил министр труда Тонье Бренна, в государственном секторе есть возможности для улучшения найма беженцев и других иностранных работников.

«Многие работодатели дают людям шанс. В то же время мы знаем, что частный сектор лучше, чем государственный, использует инструменты, чтобы привлечь больше людей к рабочим местам», — отметила министр.

Напомним, ранее власти Норвегии отменили часть выплат для украинцев. Это решение предназначено для уменьшения количества вновь прибывших украинцев, поскольку уже ощущается дефицит ресурсов для обеспечения надлежащих условий всем нуждающимся в помощи в Норвегии.

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