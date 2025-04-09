Как не связаться с работодателем-должником: важно для тех, кто в поисках — Finance.ua
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Как не связаться с работодателем-должником: важно для тех, кто в поисках

Личные финансы
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Как не связаться с работодателем-должником: важно для тех, кто в поисках
Как не связаться с работодателем-должником: важно для тех, кто в поисках
Минимальная зарплата в Украине в ближайший календарный год повышаться не будет. Однако есть компании, которые даже минималку не выплачивают. Задолженность по зарплате — не просто внутренний вопрос работодателя.
Украинцы могут проверить потенциального работодателя или партнера на добропорядочность. Увидеть долги по заработной плате можно бесплатно — эти данные открытые.
Один из источников — реестр должников, доступный на сайте Министерства юстиции — erb.minjust.gov.ua. Там можно бесплатно проверить, имеет ли предприятие статус должника перед своими работниками. Достаточно знать код ЕГРПОУ или название компании. Для этого есть отдельная вкладка на сайте реестра.
Как не связаться с работодателем-должником: важно для тех, кто в поисках
Задолженность можно взыскать в судебном и досудебном порядке, однако лучше быть во всеоружии заранее. На сайте можно подробно ознакомиться с типами исполнительных производств по каждому из более 2 тысяч должников.
В этом реестре также можно увидеть неплательщиков штрафов, должников по алиментам и тех, кто препятствует в свидании с ребенком.
Напомним, рефинансирование кредита — это процесс оформления нового кредита с целью заменить им один или несколько имеющихся. Рефинансирование обычно применяется для закрытия долгов по потребительским и целевым займам, а также долгов по кредитным картам.
По материалам:
Телеграф
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