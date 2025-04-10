Правительство упростило процедуру подтверждения работы по специальности для определенной категории работников — Finance.ua

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Правительство упростило процедуру подтверждения работы по специальности для определенной категории работников

Казна и Политика
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Правительство упростило процедуру подтверждения работы по специальности для определенной категории работников
Правительство упростило процедуру подтверждения работы по специальности для определенной категории работников
Кабинет Министров Украины принял постановление, упрощающее процесс обновления квалификационного сертификата для специалистов архитектурной сферы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.
«Теперь не будет необходимости проходить процедуру профессиональной аттестации, если в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭССС) отсутствует информация о стаже работы по специальности более трех лет», — говорится в сообщении.

Автоматическое подтверждение стажа работы

В конце прошлого года в ЕГЭССС был введен механизм автоматического подтверждения стажа работы более трех лет. Это подтверждение является необходимым условием обеспечения действительности квалификационного сертификата, дающего право на выполнение работ, связанных с созданием объектов архитектуры.
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Сейчас, после подачи соответствующего заявления, если вся необходимая информация находится в Реестре строительной деятельности ЕГЭССС, непрерывность опыта подтверждается автоматически. В электронной системе появляется соответствующая запись.

В случае отсутствия подтверждения

Если в Реестре отсутствует информация о работе по специальности более трех лет или о повышении квалификации за последние пять лет, автоматически вносится запись о нарушении этих требований. В таком случае квалификационный сертификат прекращает свое действие.

Новые возможности для работников архитектурной сферы

Согласно новому решению правительства, если квалификационный сертификат был прекращен из-за отсутствия подтверждения стажа, исполнитель может самостоятельно внести информацию об отсутствии перерыва в работе более трех лет в Реестр.
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Также есть возможность подать соответствующие документы в Министерство развития общин и территорий или в саморегулирующуюся организацию через Реестр.
Если отсутствие перерыва в работе будет подтверждено, действие сертификата возобновляется без необходимости прохождения профессиональной аттестации. Соответствующая метка автоматически отображается в электронной системе.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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