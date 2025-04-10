Правительство упростило процедуру подтверждения работы по специальности для определенной категории работников — Finance.ua

Правительство упростило процедуру подтверждения работы по специальности для определенной категории работников
Кабинет Министров Украины принял постановление, упрощающее процесс обновления квалификационного сертификата для специалистов архитектурной сферы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.
«Теперь не будет необходимости проходить процедуру профессиональной аттестации, если в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭССС) отсутствует информация о стаже работы по специальности более трех лет», — говорится в сообщении.
Автоматическое подтверждение стажа работы
В конце прошлого года в ЕГЭССС был введен механизм автоматического подтверждения стажа работы более трех лет. Это подтверждение является необходимым условием обеспечения действительности квалификационного сертификата, дающего право на выполнение работ, связанных с созданием объектов архитектуры.
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Сейчас, после подачи соответствующего заявления, если вся необходимая информация находится в Реестре строительной деятельности ЕГЭССС, непрерывность опыта подтверждается автоматически. В электронной системе появляется соответствующая запись.
В случае отсутствия подтверждения
Если в Реестре отсутствует информация о работе по специальности более трех лет или о повышении квалификации за последние пять лет, автоматически вносится запись о нарушении этих требований. В таком случае квалификационный сертификат прекращает свое действие.
Новые возможности для работников архитектурной сферы
Согласно новому решению правительства, если квалификационный сертификат был прекращен из-за отсутствия подтверждения стажа, исполнитель может самостоятельно внести информацию об отсутствии перерыва в работе более трех лет в Реестр.
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Также есть возможность подать соответствующие документы в Министерство развития общин и территорий или в саморегулирующуюся организацию через Реестр.
Если отсутствие перерыва в работе будет подтверждено, действие сертификата возобновляется без необходимости прохождения профессиональной аттестации. Соответствующая метка автоматически отображается в электронной системе.
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