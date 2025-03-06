Сколько стоит один месяц страхового стажа в марте — Finance.ua

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Сколько стоит один месяц страхового стажа в марте

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Сколько стоит один месяц страхового стажа в марте
Сколько стоит один месяц страхового стажа в марте
В 2025 году, чтобы один месяц страхового стажа был учтен в пенсионной системе, гражданам Украины необходимо уплатить добровольный минимальный страховой взнос, который составляет не менее 1760 грн.
Это связано с тем, что минимальный страховой взнос в 2025 году рассчитывается как 22% минимальной заработной платы, которая составляет 8000 грн.
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Чтобы страховой стаж был зачислен, добровольный взнос должен быть равен или превышать 1760 грн в месяц. Важно отметить, что этот взнос необходимо уплатить через Пенсионный фонд Украины.
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Продление договора о добровольной уплате страховых взносов
Гражданам, которые планируют продолжать уплату добровольных взносов в 2025 году, не нужно заключать новый договор с Пенсионным фондом, поскольку действующие договоры были автоматически продлены до конца 2025 года. Размер и периодичность уплаты взносов каждый может выбирать самостоятельно, в зависимости от своих возможностей и желаний.
Как увеличить будущую пенсию и кто может докупить стаж
Для увеличения будущей пенсии можно заключить договор о добровольной уплате страховых взносов с Пенсионным фондом Украины. Это возможно через электронный портал ПФУ, где можно оформить все необходимые шаги.
Докупить стаж могут граждане старше 16 лет, которые:
— Работают за границей, но хотят получать пенсию в Украине.
— находятся в предпенсионном возрасте и не имеют достаточного стажа для пенсии.
— Имеют низкий уровень официального дохода и хотят увеличить свою будущую пенсию.
Каждый месяц, за который уплачиваются страховые взносы, будет отнесен к страховому стажу и учтен для расчета будущей пенсии.
По материалам:
enovosty.com
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