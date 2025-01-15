Засчитывается ли «умова злеценя» в Польше в трудовой стаж — Finance.ua

Засчитывается ли «умова злеценя» в Польше в трудовой стаж Сегодня 09:38 — Личные финансы

Засчитывается ли «умова злеценя» в Польше в трудовой стаж

Umowa zlecenie (договор подряда) — популярная форма занятости, которую часто выбирают работодатели и работники ввиду его гибкости. Однако такой договор вызывает вопрос насчет влияния на стаж, необходимый для получения пенсии.

Yavp.pl рассказывает, включаются ли периоды, отработанные по договору подряда, в отработанные годы и в каких ситуациях такой договор может повлиять на будущие пенсионные выплаты.

Зачисляется ли в стаж работы для пенсии период работы по договору подряда (Umowa zlecenie)?

Стаж работы — это общий период трудовой деятельности, учитываемый при определении права на пенсию и ее размера. В Польше минимальный стаж работы составляет 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Договор подряда как гражданско-правовой договор не засчитывается в стаж работы в контексте пенсионного законодательства.

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Это означает, что периоды работы на Umowa zlecenie автоматически не учитываются при определении права на пенсию.

Пример: Человек много лет работал по трудовому договору (umowa o pracę) с несколькими перерывами, во время которых работал по договору подряда. При определении стажа, позволяющего выйти на пенсию, будут учитываться только периоды работы по трудовому договору. Договор подряда не будет засчитываться в стаж, несмотря на то, что пенсионные взносы с зарплаты уплачивались, и будут учитываться при определении размера пенсии.

Однако есть исключение, когда «умова злеценя» может быть засчитана в трудовой стаж — если данный договор имел признаки трудового договора (umowa o pracę) — если человек, работавший по договору подряда, сможет доказать, что его работа имела характер подчинения, выполнялась в определенном месте и времени, а заказчик осуществлял контроль за его работой, то такой период может быть признан периодом трудовых отношений. Это требует дополнительных процедур, в частности рассмотрения в суде.

Влияние договора подряда (Umowa zlecenie) на размер пенсии

Хотя такой договор не засчитывается в стаж работы, дающий право на пенсию, он может влиять на размер пенсионных выплат. Все периоды работы по договору подряда, по которым уплачивались взносы на социальное страхование, увеличивают сумму средств, накапливаемых на индивидуальном пенсионном счете, что в свою очередь влияет на конечный размер пенсии.

Хотя договор подряда (Umowa zlecenie) не является таким же, как трудовой договор (Umowa o pracę), и не засчитывается в стаж работы для определения права на пенсию, он может влиять на размер пенсии из-за уплаченных страховых взносов.

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