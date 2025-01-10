Что такое отпуск по требованию в Польше и как им воспользоваться — Finance.ua
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Что такое отпуск по требованию в Польше и как им воспользоваться

Мир
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Что такое отпуск по требованию в Польше и как им воспользоваться
Что такое отпуск по требованию в Польше и как им воспользоваться
Отпуск по требованию (urlop na żądanie) — это особый вид отпуска, который работник может использовать в ситуациях, когда нужно немедленно получить выходные. В случае этого отпуска работнику не нужно указывать причину своего запроса, что делает этот отпуск гибким инструментом в чрезвычайных ситуациях.
Об этом сообщает inpoland.net.pl.

Кто имеет право на такой отпуск

Право на отпуск по требованию имеют все работники, которые трудоустроены на основании умовы о праце, независимо от стажа работы и штатного расписания.
  • Работник должен уведомить руководителя о желании оформить такой отпуск не позднее дня начала отпуска, но до начала работы.
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  • Заявление можно подать по телефону, по электронной почте, лично или через текстовое сообщение.
  • После возвращения работник должен заполнить письменное заявление на отпуск в той форме, как указано в правилах предприятия.
В соответствии с Кодексом законов о труде каждый работник имеет право на 4 дня отпуска по требованию в течение календарного года. Эти дни являются частью ежегодного отпуска работника: для работников со стажем менее 10 лет — 20 дней, для работников, имеющих стаж более 10 лет — 26 дней.
Важно, что неиспользованный отпуск по требованию не переносится на следующий год.
Работник может брать либо 4 дня сразу, либо использовать этот отпуск частями. Эти дни отпуска оплачиваются в полном объеме.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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