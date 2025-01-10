Что такое отпуск по требованию в Польше и как им воспользоваться — Finance.ua

Что такое отпуск по требованию в Польше и как им воспользоваться Сегодня 08:35 — Мир

Что такое отпуск по требованию в Польше и как им воспользоваться

Отпуск по требованию (urlop na żądanie) — это особый вид отпуска, который работник может использовать в ситуациях, когда нужно немедленно получить выходные. В случае этого отпуска работнику не нужно указывать причину своего запроса, что делает этот отпуск гибким инструментом в чрезвычайных ситуациях.

Об этом сообщает inpoland.net.pl

Кто имеет право на такой отпуск

Право на отпуск по требованию имеют все работники, которые трудоустроены на основании умовы о праце, независимо от стажа работы и штатного расписания.

Работник должен уведомить руководителя о желании оформить такой отпуск не позднее дня начала отпуска, но до начала работы.

Заявление можно подать по телефону, по электронной почте, лично или через текстовое сообщение.

После возвращения работник должен заполнить письменное заявление на отпуск в той форме, как указано в правилах предприятия.

В соответствии с Кодексом законов о труде каждый работник имеет право на 4 дня отпуска по требованию в течение календарного года. Эти дни являются частью ежегодного отпуска работника: для работников со стажем менее 10 лет — 20 дней, для работников, имеющих стаж более 10 лет — 26 дней.

Важно, что неиспользованный отпуск по требованию не переносится на следующий год.

Работник может брать либо 4 дня сразу, либо использовать этот отпуск частями. Эти дни отпуска оплачиваются в полном объеме.

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