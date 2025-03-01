Как украинцам за рубежом подтвердить страховой стаж в случае безработицы — Finance.ua

Как украинцам за рубежом подтвердить страховой стаж в случае безработицы Сегодня 14:15 — Личные финансы

Как украинцам за рубежом подтвердить страховой стаж в случае безработицы

Украинские мигранты могут подтвердить страховой стаж за границей в случае безработицы. В частности, это доступно украинцам, проживающим в Польше, Эстонии, Латвии и Болгарии.

Об этом сообщили в Государственной службе занятости.

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Отмечается, что соглашения о социальном обеспечении в этих странах Украина подписала в течение 2001−2012 годов, однако именно с началом полномасштабного вторжения запросов от мигрантов стало больше.

Как украинцам подтвердить страховой стаж

Согласно нормам законодательства Украины и международным договорам, предусмотрено взаимное признание страхового стажа, поэтому период работы граждан Украины в других государствах засчитывается в страховой стаж для определения размера пособия по безработице.

Так, в частности, для подтверждения страхового стажа на случай безработицы с Польшей заявитель предоставляет в компетентное учреждение договорной стороны, к которой он обращается за пособием по безработице, справку на согласованном формуляре (формуляр UA/PL Справка о периодах, рассмотренных с целью назначения и выплаты пособия по безработице).

Этот документ подтверждает страховой стаж на случай безработицы, приобретенный на территории другой договорной стороны.

В формуляре подтверждаются также периоды получения пособия по безработице согласно законодательству другой договорной стороны.

Также, например, по запросу компетентных органов Республики Болгарии, Государственным центром занятости предоставляется Справка о страховом (трудовом) стаже в Украине (УКР/БГ 3).

В случаях с Эстонией и Латвией такая информация предоставляется путем ответов на запросы.

Какие документы необходимо приложить к запросу

Кроме самого запроса для подтверждения страхового стажа на случай безработицы в адрес Государственного центра занятости, также должны содержаться копии документов, а именно:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика в Украине;

сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, которые безвозмездно предоставляются Пенсионным фондом Украины онлайн по запросу лица, или же заверенную собственноручно трудовую книжку (отметка о заверении копии документа должна состоять из слов: Согласно оригиналу, подпись лица, удостоверяющего копию, его имя и фамилия, дата заверения копии);

подтверждение изменения прежней фамилии или имени (в случае их изменения);

подтверждение адреса зарегистрированного места жительства.

В случаях, если заявитель занимался предпринимательской деятельностью как физическое лицо-предприниматель и имеет страховой стаж или находился в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (начиная с 01.01.2016), можно подать Индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц Государственного реестра (форма ОК-7), которые бесплатно предоставляются Пенсионным фондом Украины по соответствующему запросу.

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Запрос для получения справки можно отправить по электронному адресу: 17@es.dcz.gov.ua

0 800 600 288 в рабочее время, или написать в Если есть дополнительные вопросы о получении таких формуляров, можно позвонить по телефонув рабочее время, или написать в чат на главной странице сайта ГСЗ.

Напомним, люди, не имеющие трудового стажа, могут рассчитывать на форму государственного пособия, которое назначается для граждан, достигших пенсионного возраста, но не накопивших необходимый страховой стаж для получения обычной пенсии.

В Пенсионном фонде Украины сообщили , что пенсия в 2025 году назначена украинцам, которые достигли 60 лет, но в то же время имеют стаж не менее 32 лет. Кроме того, пенсия может быть назначена украинцам, достигшим 63 и 65 лет, при наличии стажа в размере 22 лет и 15 лет соответственно.

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