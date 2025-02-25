Госслужащие из Украины будут проходить стажировку в Еврокомиссии — Finance.ua
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Госслужащие из Украины будут проходить стажировку в Еврокомиссии

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В понедельник, 24 февраля 2025 года вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина и комиссар ЕС по бюджету, борьбе с мошенничеством и государственным управлением Петр Серафин подписали Административную договоренность между Правительством Украины и Правительством Украины и Европейской Комиссией.
Об этом сообщает Правительственный портал.
«Командировки украинских государственных служащих в Еврокомиссию не только будут способствовать приобретению ценного опыта, но и позволят углубить сотрудничество с ЕС. Это важное решение для повышения эффективности переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС», — отметила Стефанишина.
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Целью договоренности является создание правовой основы для временных командировок украинских государственных служащих в Европейскую Комиссию для обмена опытом, приобретение практических навыков, ознакомление с рабочими методами и политиками Еврокомиссии, а также содействие усилению диалога и сотрудничества между Украиной и ЕС.
Для государственных служащих из Украины будет открыта возможность участвовать в:
  • программе National Experts in Professional Training Programme (NEPTs), предусматривающей стажировку в Европейской Комиссии сроком 3−5 месяцев;
  • программе Seconded National Experts (SNEs), предусматривающей занятие вакансий национальных экспертов в Еврокомиссии сроком до 2 лет.
После завершения командировки они возвращаются в свой национальный государственный орган.
Ожидается, что реализация договоренности будет способствовать повышению квалификации и профессионального уровня государственных служащих Украины, институционному укреплению государственной службы; развитию профессиональных контактов с ЕС; поддержке соответствующих евроинтеграционных реформ.
По материалам:
Finance.ua
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