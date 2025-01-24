Стажировка в службе занятости в Польше: сколько можно заработать в 2025 году — Finance.ua

Стажировка в службе занятости в Польше: сколько можно заработать в 2025 году
Украинцы, зарегистрированные в местных службах занятости (Urząd Pracy), имеют возможность пройти оплачиваемую стажировку и легально трудоустроиться в Польше.
UAinKrakow.pl рассказывает, какие обязанности стажера и сколько на этом можно заработать.
Стажировка от службы занятости в Польше
На страницах служб занятости, наряду с предложениями работы, можно встретить отметку на польском языке Staz z Urzedu Pracy или сокращенно Staz z UP.
Стажировка от службы занятости — это трудоустройство для зарегистрированных безработных на определенный период, позволяющее приобрести практические навыки. Оно также относится к трудовому и пенсионному стажу и влияет на размер отпуска.
Стажировка позволяет зарабатывать деньги, размер которых превышает пособие по безработице. А договор о стажировке заключается между службой занятости и работодателем.
Кому доступна стажировка
Оплачиваемую стажировку могут предложить людям, которые:
- долгое время без работы;
- не смогли трудоустроиться после рождения ребенка;
- имеют инвалидность;
- получают социальное пособие в Польше;
- не получили полное среднее образование;
- не имеют профессиональных квалификаций.
Как получить стажировку от службы занятости
- Зарегистрироваться в службе занятости.
- При регистрации предоставить свое резюме.
- Выбрать работу и работодателя:
- среди предложений на странице службы занятости;
- самостоятельно найти работодателя, который согласится взять на стажировку; уведомить об этом вместе с ним службу занятости.
Продолжительность стажировки от службы занятости
Максимальная продолжительность «стажа» одного человека не может превышать 12 месяцев для человека до 30 лет и 6 месяцев для человека после 30 лет.
Однако, с согласия работодателя, безработный может проходить несколько стажировок подряд и тогда период трудоустройства будет дольше.
После стажировки, человека могут трудоустроить у того же работодателя по трудовому договору.
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Размер заработной платы
Все стажеры от службы занятости получают заработную плату, которая называется «стипендия». Ее каждый месяц на банковский счет выплачивает именно служба занятости, а не работодатель.
Размер ежемесячной стипендии в 2025 году составляет — 1994, 40 злотых брутто и 1814, 90 злотых нетто.
График работы и отпуск
Продолжительность рабочего времени безработного, проходящего стажировку, не может превышать 8 часов в день и 40 часов в неделю. Для человека с инвалидностью это — 7 часов в день и 35 часов в неделю.
Стажеры не должны выполнять профессиональные обязанности ночью, а также в субботу, воскресенье и праздничные дни.
Стажер имеет право на 2 дня отдыха за каждые 30 дней стажировки. Однако дать он должен накануне обсудить с работодателем.
Поскольку стажер не имеет всех прав работника, то не может оформить внеочередной и декретный отпуск.
Как можно прекратить стажировку
Если безработный раньше срока завершит стажировку, то для этого должна быть уважительная причина, например:
- открывает бизнес;
- поступает на дневную форму обучения;
- трудоустраивается по «умове о праце» (umowa o pracę), или «умове злеценя» (umowa zlecenie) к другому работодателю.
В противном случае, если стажер откажется от работы без уважительных причин, то:
- лишится статуса безработного на 120 дней впервые (180 дней — во второй раз, 270 дней — в третий раз);
- автоматически потеряет медицинское страхование.
После окончания стажировки человек получает документы, которые в будущем может использовать в своем резюме:
- справка о прохождении стажировки;
- копия программы стажировки, где есть информация о приобретенных навыках.
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