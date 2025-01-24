Стажировка в службе занятости в Польше: сколько можно заработать в 2025 году — Finance.ua

Стажировка в службе занятости в Польше: сколько можно заработать в 2025 году Сегодня 17:04 — Личные финансы

Стажировка в службе занятости в Польше: сколько можно заработать в 2025 году

Украинцы, зарегистрированные в местных службах занятости (Urząd Pracy), имеют возможность пройти оплачиваемую стажировку и легально трудоустроиться в Польше.

UAinKrakow.pl рассказывает, какие обязанности стажера и сколько на этом можно заработать.

Стажировка от службы занятости в Польше

На страницах служб занятости, наряду с предложениями работы, можно встретить отметку на польском языке Staz z Urzedu Pracy или сокращенно Staz z UP.

Стажировка от службы занятости — это трудоустройство для зарегистрированных безработных на определенный период, позволяющее приобрести практические навыки. Оно также относится к трудовому и пенсионному стажу и влияет на размер отпуска.

Стажировка позволяет зарабатывать деньги, размер которых превышает пособие по безработице. А договор о стажировке заключается между службой занятости и работодателем.

Кому доступна стажировка

Оплачиваемую стажировку могут предложить людям, которые:

долгое время без работы;

не смогли трудоустроиться после рождения ребенка;

имеют инвалидность;

получают социальное пособие в Польше;

не получили полное среднее образование;

не имеют профессиональных квалификаций.

Как получить стажировку от службы занятости

Зарегистрироваться в службе занятости. При регистрации предоставить свое резюме. Выбрать работу и работодателя:

среди предложений на странице службы занятости;

самостоятельно найти работодателя, который согласится взять на стажировку; уведомить об этом вместе с ним службу занятости.

Продолжительность стажировки от службы занятости

Максимальная продолжительность «стажа» одного человека не может превышать 12 месяцев для человека до 30 лет и 6 месяцев для человека после 30 лет.

Однако, с согласия работодателя, безработный может проходить несколько стажировок подряд и тогда период трудоустройства будет дольше.

После стажировки, человека могут трудоустроить у того же работодателя по трудовому договору.

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Размер заработной платы

Все стажеры от службы занятости получают заработную плату, которая называется «стипендия». Ее каждый месяц на банковский счет выплачивает именно служба занятости, а не работодатель.

Размер ежемесячной стипендии в 2025 году составляет — 1994, 40 злотых брутто и 1814, 90 злотых нетто.

График работы и отпуск

Продолжительность рабочего времени безработного, проходящего стажировку, не может превышать 8 часов в день и 40 часов в неделю. Для человека с инвалидностью это — 7 часов в день и 35 часов в неделю.

Стажеры не должны выполнять профессиональные обязанности ночью, а также в субботу, воскресенье и праздничные дни.

Стажер имеет право на 2 дня отдыха за каждые 30 дней стажировки. Однако дать он должен накануне обсудить с работодателем.

Поскольку стажер не имеет всех прав работника, то не может оформить внеочередной и декретный отпуск.

Как можно прекратить стажировку

Если безработный раньше срока завершит стажировку, то для этого должна быть уважительная причина, например:

открывает бизнес;

поступает на дневную форму обучения;

трудоустраивается по «умове о праце» (umowa o pracę), или «умове злеценя» (umowa zlecenie) к другому работодателю.

В противном случае, если стажер откажется от работы без уважительных причин, то:

лишится статуса безработного на 120 дней впервые (180 дней — во второй раз, 270 дней — в третий раз);

впервые (180 дней — во второй раз, 270 дней — в третий раз); автоматически потеряет медицинское страхование.

После окончания стажировки человек получает документы, которые в будущем может использовать в своем резюме:

справка о прохождении стажировки;

копия программы стажировки, где есть информация о приобретенных навыках.

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