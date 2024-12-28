Сила стажировки: каковы основные преимущества — Finance.ua

Сила стажировки: каковы основные преимущества Сегодня 08:12 — Личные финансы

Сила стажировки: каковы основные преимущества

Стажировка позволяет получить реальный опыт в сфере, которую студенты и кандидаты без опыта рассматривают для построения карьеры. Рассказываем, почему стажировка важна и каковы ее преимущества. Об этом пишут аналитики budni.robota.ua

Для студентов стажировки — это возможность получить реальный опыт работы. Ведь ничто не может сравниться с опытом погружения в реальную рабочую среду.

Для работодателей — это хорошая возможность найти новые таланты и сформировать поколение трудолюбивых сотрудников. Риск, связанный с принятием на работу стажера, минимален, поскольку работодатели берут на себя обязательство работать с ним всего несколько месяцев. Если они удовлетворены работой стажера, они могут взять на себя большие обязательства, оптимизировав при этом процессы подбора, найма и адаптации.

Преимущества стажировки

Применение теоретических знаний на практике

Вы многому научились в учебном заведении, но эти знания станут гораздо более ценными, если сможете применить их в профессиональной среде. Нельзя отрицать важность выбора времени, поскольку стажировка часто планируется одновременно с поступлением в учебное заведение. Другие могут проходить во время летних каникул или сразу после окончания учебы — но они все равно позволяют быстро применить новую информацию до того, как теоретические знания успеют забыться.

Расширение своих передаваемых навыков

От вербальной коммуникации до решения проблем и даже эмпатии — разнообразные передаваемые навыки или «мягкие навыки» можно быстро развить во время стажировки. Во время стажировки вы можете практиковать «мягкие навыки» в совершенно других условиях. У вас будет возможность узнать об отличиях между академическим и деловым общением — и вы можете выявить, какие навыки вам еще предстоит развивать.

Развитие профессиональных связей

Стажировка знакомит вас с профессионалами из разных отделов на всех уровнях. Отношения, которые вы разовьете во время стажировки, могут оказаться важными для построения карьеры.

Общение с людьми с разным опытом сначала может показаться сложным, но, в конце концов, вы должны привыкнуть к этому процессу, чтобы профессионально раскрыться. Если возможно, попробуйте найти наставника во время стажировки. Он может предоставить ценную обратную связь не только во время стажировки, но и тогда, когда вас трудоустроят в компанию.

Возможность найти новых друзей

Возможно, об этом преимуществе стажировки говорят не так часто, но оно является важным.

Если вы тесно сотрудничаете с другими стажерами, можно обнаружить, что совместное прохождение этого опыта служит мощным источником сплоченности и поддержки. Многие бывшие стажеры до сих пор пытаются встречаться со своими бывшими коллегами на «счастливых часах» или других нетворкинговых мероприятиях.

Улучшение резюме

Если раньше стажировка считалась приятным бонусом, то сейчас она все чаще рассматривается как важный пункт резюме для наиболее конкурентных отраслей. Без этого ключевого пункта ваше тщательно подготовленное резюме могут даже не рассмотреть. Однако качественная стажировка может выгодно выделить ваше резюме.

Возможность получить прямые предложения работы

Не все стажировки ведут непосредственно к трудоустройству, но это остается реальной возможностью, которую следует рассмотреть. Данные NACE показывают, что около 8 из 10 работодателей предлагают работу своим стажерам. Уровень принятия предложений еще выше — 83,1%.

Лучшая стабильность работы

Хотя стажировка по своей сути краткосрочна, можно ожидать, что стажеры с внутренним опытом работы в компании останутся в ней надолго. По данным NACE , показатель удержания в течение одного года составляет 67,75%. При этом уровень удержания работников, нанятых извне, составляет почти 50%, если они прошли стажировку до того, как получили работу на полную ставку, по сравнению с 35,7% для тех, кто не имеет опыта стажировки.

Уточнение карьерных целей

Во время стажировки вы можете понять, что определенная ниша, когда-то казавшаяся вам привлекательной, больше не вызывает заинтересованности. Если вы поймете это на ранней стадии, то можете изменить курс своей карьеры. Впоследствии такие изменения могут быть гораздо сложнее. Нет лучшего времени, чтобы изменить свой подход и нацелиться на карьеру, которая действительно вызывает у вас увлеченность.

Развитие уверенности в себе

Когда вы заканчиваете обучение и начинаете свою карьеру, вполне естественно, что вы испытываете определенное волнение. Как и любой другой важный переход, это требует веры в себя. Однако, возможно, будет немного легче, если у вас была возможность сделать первые шаги через программу стажировки.

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