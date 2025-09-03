0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие земли Германии принимают украинцев в сентябре 2025 года

Личные финансы
18
Какие земли Германии принимают украинцев в сентябре 2025 года
Какие земли Германии принимают украинцев в сентябре 2025 года
По данным на июнь 2025 года, с начала полномасштабной войны из Украины в Германию приехали 304 144 украинских мужчин призывного возраста. При этом 49,54% из них получают социальное пособие.
В настоящее время Германия продолжает принимать украинских беженцев, распределяя их по разным регионам и специализированным лагерям, у каждого из которых — свои особенности.
Важно учитывать, что перерегистрация по собственному желанию практически невозможна, кроме четко определенных ситуаций. Поэтому, чтобы выбрать наилучшие условия для себя, следует заранее изучить доступные варианты, пишет visitukraine.
Лагеря для переселенцев в Германии — главные пункты приема и распределения беженцев. Именно здесь принимается решение о том, в какой регион страны будет направлен человек. Обычно вы можете выбирать регион, но есть исключения, когда вас направят в другую федеральную землю, если в вашем регионе не будет свободных мест.
Читайте также
Выбрать лагерь можно только в момент въезда. Поэтому советуем выбирать тот, до которого вам удобнее всего добраться. Важно помнить, что после регистрации в одном регионе вас больше не примут в другом.
Эмиграция в Германию на основании получения статуса временной защиты предполагает проживание в регионе, за которым человека закрепили. Чтобы переехать в другой, необходимо иметь вескую причину, например:
— трудоустройство;
— женитьба;
— содержание несовершеннолетних детей.
Читайте также

Жилье

Ситуация с жильем в Германии остается сложной. Многие мигранты проживают во временных помещениях, таких как ангары, общежития и переоборудованные спортивные залы. Хотя программа временной защиты по «24 параграфу» предоставляет право на жилье, она не может полностью решить этот вопрос более чем для миллиона мигрантов.
Какие лагеря принимают украинских переселенцев в сентябре 2025 года:

Баден-Вюртемберг

Баден-Вюртемберг является одним из популярнейших пунктов приема. По состоянию на сентябрь 2025 года принимает украинских мигрантов, но их иногда распределяют в другие регионы.
Karlsruhe
Адрес: Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe. Открыт, иногда распределяет в другие регионы. С января 2024 года принимает всех, кто едет на собственном авто. Среди особенностей выделяют следующие:
— авто нужно парковать за пределами приемного пункта;
— нельзя привозить животных больше кота.

Ellwangen

Адрес: (Georg-Elser-Str. 2, 73479 Ellwangen). Принимает беженцев из Украины, но иногда отправляет их в другие земли.
Не рекомендуется приезжать с домашними животными.

Freiburg

Адрес: Müllheimer Str. 7, 79115 Freiburg. Открыт, но может распределяться в другие федеральные земли.
Принимает с небольшими домашними животными, которые постоянно должны находиться вместе с хозяевами (собаки — обязательно на поводке).

Бавария, München

Адрес: Dachauer Str. 122a, 80637 München
Распределяют по южной Баварии. Пункт приёма не рекомендован владельцам домашних животных. Приют не принимает переселенцев с домашними животными, а приюты в регионе переполнены. Распределение мигрантов осуществляется в пределах региона.
Читайте также

Augsburg

Адрес: Aindlingerstr. 16, 86167 Augsburg. С декабря 2024 г. не принимают с домашними животными.

Regensburg

<%%___YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5nb29nbGUuY29tL21hcHMvcGxhY2UvWmVpJUMzJTlGc3RyYSVDMyU5RmUrMSwrOTMwNTMrUmVnZW5zYnVyZywrJUQwJTlEJUQxJTk2JUQwJUJDJUQwJUI1JUQxJTg3JUQxJTg3JUQwJUI4JUQwJUJEJUQwJUIwL0A0OS4wMDQzMjY0LDEyLjExOTQ1OTgsMTd6L2RhdGE9ITNtMSE0YjEhNG02ITNtNSExczB4NDc5ZmMxN2I4Mzg2ZmZkNToweGNmMTRmYTJlYjY3MmM1ZjUhOG0yITNkNDkuMDA0MzI2NCE0ZDEyLjEyMjAzNDchMTZzJTJGZyUyRjExY3J4aGRjMm4/ZW50cnk9dHR1JmFtcDtnX2VwPUVnb3lNREkxTURneU5TNHdJS1hNRFNvQVNBRlFBdyUzRCUzRCI==>Адрес: Zeißstraße 1, 93053 Regensburg. Распределение происходит в восточной части Баварии, в сельской местности.

Bamberg

Адрес: Erlenweg 4, 96050 Bamberg. Прием проводится круглосуточно, но регистрация с домашними животными запрещена. Распределение осуществляется по северной части Баварии (Франкония).

Geldersheim

Адрес: Conn-Str. 1, 97505 Geldersheim. Распределение осуществляется по северной части Баварии.

Берлин

Tegel (Старый аэропорт)

Для владельцев автомобилей: машину нужно оставить на парковке и сесть на автобус Р3 перед строением 10.

Гамбург

Amt für Migration

Адрес: Hammer Straße 32−34, 22041 Hamburg.
В приюте регистрируют всех имеющих жилье. Если у вас нет жилья, регистрацию нужно пройти в течение 90 дней с момента поселения. Возможна запись на прием онлайн.

Haart 148, 24539 Neumünster, Schleswig-Holstein

Адрес: Segebergerstr. 100, 23795, Bad Segeberg.
Возможно распределение в другое общежитие. Не принимает с животными.

Niedersachsen 3

Адрес: Hildesheimer Str. 305 A, 30880 Laatzen
Принимает с домашними животными.
Место для вашей рекламы
Напомним, по итогам первого полугодия 2025 года в Германии резко сократилось количество просителей убежища. В отчете ЕС отмечено, что с 1 января по 30 июня в Германии было зарегистрировано 65 495 заявлений о предоставлении убежища. Это на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Там начались разговоры о том, чтобы отменить финансовую поддержку украинских мужчин призывного возраста.
Ранее властная коалиция Германии приняла новый законопроект, отменяющий возможность быстрого получения гражданства для иностранцев.

Страхование для поездки

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems