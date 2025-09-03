Какие земли Германии принимают украинцев в сентябре 2025 года Сегодня 18:00 — Личные финансы

Какие земли Германии принимают украинцев в сентябре 2025 года

По данным на июнь 2025 года, с начала полномасштабной войны из Украины в Германию приехали 304 144 украинских мужчин призывного возраста. При этом 49,54% из них получают социальное пособие.

В настоящее время Германия продолжает принимать украинских беженцев, распределяя их по разным регионам и специализированным лагерям, у каждого из которых — свои особенности.

практически невозможна, кроме четко определенных ситуаций. Поэтому, чтобы выбрать наилучшие условия для себя, следует заранее изучить доступные варианты, пишет Важно учитывать, что перерегистрация по собственному желаниюкроме четко определенных ситуаций. Поэтому, чтобы выбрать наилучшие условия для себя, следует заранее изучить доступные варианты, пишет visitukraine

🔊 Текст этой новости доступен в аудиоформате. Нажмите на изображение, чтобы прослушать.

Лагеря для переселенцев в Германии — главные пункты приема и распределения беженцев. Именно здесь принимается решение о том, в какой регион страны будет направлен человек. Обычно вы можете выбирать регион, но есть исключения, когда вас направят в другую федеральную землю, если в вашем регионе не будет свободных мест.

Читайте также Высшее образование в Германии: во сколько это обойдется

Выбрать лагерь можно только в момент въезда. Поэтому советуем выбирать тот, до которого вам удобнее всего добраться. Важно помнить, что после регистрации в одном регионе вас больше не примут в другом.

Эмиграция в Германию на основании получения статуса временной защиты предполагает проживание в регионе, за которым человека закрепили. Чтобы переехать в другой, необходимо иметь вескую причину, например:

— трудоустройство;

— женитьба;

— содержание несовершеннолетних детей.

Читайте также Как купить жилье в Германии: условия ипотеки и какие расходы

Жилье

Ситуация с жильем в Германии остается сложной. Многие мигранты проживают во временных помещениях, таких как ангары, общежития и переоборудованные спортивные залы. Хотя программа временной защиты по «24 параграфу» предоставляет право на жилье, она не может полностью решить этот вопрос более чем для миллиона мигрантов.

Какие лагеря принимают украинских переселенцев в сентябре 2025 года:

Баден-Вюртемберг

Баден-Вюртемберг является одним из популярнейших пунктов приема. По состоянию на сентябрь 2025 года принимает украинских мигрантов, но их иногда распределяют в другие регионы.

Karlsruhe

Адрес: Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe . Открыт, иногда распределяет в другие регионы. С января 2024 года принимает всех, кто едет на собственном авто. Среди особенностей выделяют следующие:

— авто нужно парковать за пределами приемного пункта;

— нельзя привозить животных больше кота.

Ellwangen

( Адрес: Georg-Elser-Str. 2, 73479 Ellwangen ). Принимает беженцев из Украины, но иногда отправляет их в другие земли.

Не рекомендуется приезжать с домашними животными.

Freiburg

Принимает с небольшими домашними животными, которые постоянно должны находиться вместе с хозяевами (собаки — обязательно на поводке).

Бавария, München

Распределяют по южной Баварии. Пункт приёма не рекомендован владельцам домашних животных. Приют не принимает переселенцев с домашними животными, а приюты в регионе переполнены. Распределение мигрантов осуществляется в пределах региона.

Читайте также Вид на жительство в Германии: фокус на квалифицированных кадрах

Augsburg

Адрес: Aindlingerstr. 16, 86167 Augsburg . С декабря 2024 г. не принимают с домашними животными.

Regensburg

<%%___YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5nb29nbGUuY29tL21hcHMvcGxhY2UvWmVpJUMzJTlGc3RyYSVDMyU5RmUrMSwrOTMwNTMrUmVnZW5zYnVyZywrJUQwJTlEJUQxJTk2JUQwJUJDJUQwJUI1JUQxJTg3JUQxJTg3JUQwJUI4JUQwJUJEJUQwJUIwL0A0OS4wMDQzMjY0LDEyLjExOTQ1OTgsMTd6L2RhdGE9ITNtMSE0YjEhNG02ITNtNSExczB4NDc5ZmMxN2I4Mzg2ZmZkNToweGNmMTRmYTJlYjY3MmM1ZjUhOG0yITNkNDkuMDA0MzI2NCE0ZDEyLjEyMjAzNDchMTZzJTJGZyUyRjExY3J4aGRjMm 4 /ZW50cnk9dHR1JmFtcDtnX2VwPUVnb3lNREkxTURneU5TNHdJS1hNRFNvQVNBRlFBdyUzRCUzRCI==>Адрес: Zeißstraße 1, 93053 Regensburg. Распределение происходит в восточной части Баварии, в сельской местности.

Bamberg

Адрес: Erlenweg 4, 96050 Bamberg . Прием проводится круглосуточно, но регистрация с домашними животными запрещена. Распределение осуществляется по северной части Баварии (Франкония).

Geldersheim

Берлин

Tegel (Старый аэропорт)

Для владельцев автомобилей: машину нужно оставить на парковке и сесть на автобус Р3 перед строением 10

Гамбург

Amt für Migration

В приюте регистрируют всех имеющих жилье. Если у вас нет жилья, регистрацию нужно пройти в течение 90 дней с момента поселения. Возможна запись на прием онлайн.

Haart 148, 24539 Neumünster, Schleswig-Holstein

Возможно распределение в другое общежитие. Не принимает с животными.

Niedersachsen 3

Принимает с домашними животными.

Напомним, по итогам первого полугодия 2025 года в Германии резко сократилось количество просителей убежища. В отчете ЕС отмечено, что с 1 января по 30 июня в Германии было зарегистрировано 65 495 заявлений о предоставлении убежища. Это на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Там начались разговоры о том, чтобы отменить финансовую поддержку украинских мужчин призывного возраста.

Ранее властная коалиция Германии приняла новый законопроект, отменяющий возможность быстрого получения гражданства для иностранцев.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру. 🚈 ✈️🌍

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.