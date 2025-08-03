Навыки будущего: что больше всего ценят работодатели (инфографика) — Finance.ua

Навыки будущего: что больше всего ценят работодатели (инфографика) Сегодня 18:27 — Личные финансы

Навыки будущего: что больше всего ценят работодатели (инфографика)

Рынок труда быстро меняется, а вместе с ним и требования к работникам. Автоматизация, искусственный интеллект и распространение удаленной работы вынуждают компании искать специалистов, способных адаптироваться и эффективно работать в новых условиях.

Аналитическое мышление, устойчивость к переменам, техническая грамотность и обучаемость в течение жизни — именно эти навыки работодатели считают ключевыми в ближайшие годы. Об этом — именно эти навыки работодатели считают ключевыми в ближайшие годы. Об этом сообщает Visual Capitalist со ссылкой на отчет Всемирного экономического форума The Future of Jobs 2025.

Отчет основан на 1043 ответах от представителей международного бизнеса, которые вместе охватывают более 14 миллионов работников по всему миру.

Какие навыки компании считают важными

Аналитическое мышление — по мнению 69% опрошенных работодателей, это базовый навык будущего. Умение работать с большим объемом информации, принимать решения в условиях неопределенности и решать сложные задачи становится все более важным. Устойчивость, гибкость и адаптивность — 67% компаний указали эти качества как критически важные. Лидерство и социальное влияние — умение организовывать людей, вести за собой и управлять изменениями считают очень важными для своих работников 61% опрошенных бизнесменов. Креативное мышление также высоко оценили как способность создавать новые идеи и подходы (57%). Мотивация и самосознание — этот вариант выбрали 51% респондентов.

Пожизненное обучение — новая норма

В списке важных навыков — любознательность и готовность учиться на протяжении жизни (50%), а также знания в сфере искусственного интеллекта и анализа больших данных (45%).

Однако традиционные навыки, такие как чтение, письмо и базовая математика, имеют значительно более низкий рейтинг (только 21%), что свидетельствует о смещении фокуса на цифровые и аналитические умения.

Читайте также Самые высокие зарплаты в Украине 2025: в каких отраслях платят больше

Что это значит

Для специалистов это сигнал держать руку на пульсе перемен, инвестировать в свое обучение и развивать как технические, так и коммуникативные навыки. А для компаний — потребность в формировании команд, способных к постоянному обновлению знаний и быстрой адаптации к новым вызовам.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.