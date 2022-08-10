День финансов: банкротство Банка «Сич», новые правила работы для обменников, сроки строительства завода Bayraktar в Украине — Finance.ua

День финансов: банкротство Банка «Сич», новые правила работы для обменников, сроки строительства завода Bayraktar в Украине Сегодня 17:50

Среда, 10 августа. Минус один банк, но плюс один завод по производству «Байракторов».

Нацбанк признал «Банк Сич» банкротом. Вчера вечером стало известно, что Национальный банк отнес АО «Банк Сич» Вчера вечером стало известно, что Национальный банк отнес АО «Банк Сич» к категории неплатежеспособных . Банк не уплатил проценты за пользование кредитами рефинансирования за июль 2022 года, нарушив условия договора с НБУ. Вкладчики банка получат свои сбережения в полном объеме. Это около 1,2 млрд грн. По данным Forbes, 12 банков Украины также оказались на грани банкротства.

Ипотека под 3 и 7 процентов. Украинцы смогут получить льготный кредит на покупку жилья со ставкой 3% и 7% годовых с 1 октября. Для получения льготного кредита кандидат должен отвечать определенным требованиям, Украинцы смогут получить льготный кредит на покупку жилья со ставкой 3% и 7% годовых с 1 октября. Для получения льготного кредита кандидат должен отвечать определенным требованиям, о них рассказываем здесь

В продолжение темы банков хотим затронуть тему курса валют. 💵 Обменникам запретили показывать на цифровых табло курсы валют. В Нацбанке говорят, что приняли такое решение во избежание случаев искусственного и необоснованного повышения курса, а также расшатывания ситуации с наличным курсом для получения дополнительной маржи. В новом материале мы рассказываем, что изменится в работе обменников:

Бюджет военной экономики. Правительство начало работу над бюджетом страны на 2023 год. Это будет . Правительство начало работу над бюджетом страны на 2023 год. Это будет бюджет военной экономики , где приоритетом остается армия и безопасность. В рамках бюджета также будет создан Фонд оперативного восстановления, куда международные доноры смогут направлять средства.

Эмбарго на импорт угля из россии. Европейский Союз и Великобритания с 10 августа Европейский Союз и Великобритания с 10 августа остановили импорт российского угля в ответ на войну россии против Украины. Эмбарго на импорт российского угля вошел в пятый санкционный пакет, утвержденный в апреле. Решение предусматривало, что с августа вводится запрет на закупку, импорт или перевозку угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они происходят из россии или экспортируются из россии.

Завод по производству Bayraktar в Украине. Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что строительство завода по Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar турецкой компании Baykar может занять несколько месяцев, запустить его планируют в 2023 году. Компания уже зарегистрировалась в Украине и приобрела земельный участок для строительства.

Новая форма трудового контракта. В Украине с сегодняшнего дня, 10 августа, вступает в силу закон об В Украине с сегодняшнего дня, 10 августа, вступает в силу закон об урегулировании трудовых отношений с нефиксированным рабочим временем. Документ предусматривает введение новой формы трудового договора с нефиксированным рабочим временем, который позволит привлекать к работе сотрудников на нерегулярной основе для выполнения тех или иных работ, которые носят непостоянный, но повторяющийся характер. Это создает механизм легализации работы фрилансеров.

Кстати, по данным сервиса Freelancehunt, рынок фрилансеров восстановился, растет и работает. Сейчас большинство фрилансеров (74,79%) получают до $500 в месяц и только 1,35% удается зарабатывать от $3000.

Выплаты переселенцам без документов. С 7 августа внутренне перемещенные лица смогут становиться на учет и С 7 августа внутренне перемещенные лица смогут становиться на учет и оформлять выплаты на проживание даже если потеряли паспорт. Вместо паспорта переселенцы могут использовать справку из Государственной миграционной службы о предоставлении документов для оформления паспорта гражданина Украины или документы в «Дії».

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