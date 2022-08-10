День финансов: банкротство Банка «Сич», новые правила работы для обменников, сроки строительства завода Bayraktar в Украине — Finance.ua

День финансов: банкротство Банка «Сич», новые правила работы для обменников, сроки строительства завода Bayraktar в Украине
Среда, 10 августа. Минус один банк, но плюс один завод по производству «Байракторов».
Нацбанк признал «Банк Сич» банкротом. Вчера вечером стало известно, что Национальный банк отнес АО «Банк Сич» к категории неплатежеспособных. Банк не уплатил проценты за пользование кредитами рефинансирования за июль 2022 года, нарушив условия договора с НБУ. Вкладчики банка получат свои сбережения в полном объеме. Это около 1,2 млрд грн. По данным Forbes, 12 банков Украины также оказались на грани банкротства.
Ипотека под 3 и 7 процентов. Украинцы смогут получить льготный кредит на покупку жилья со ставкой 3% и 7% годовых с 1 октября. Для получения льготного кредита кандидат должен отвечать определенным требованиям, о них рассказываем здесь.
В продолжение темы банков хотим затронуть тему курса валют. 💵 Обменникам запретили показывать на цифровых табло курсы валют. В Нацбанке говорят, что приняли такое решение во избежание случаев искусственного и необоснованного повышения курса, а также расшатывания ситуации с наличным курсом для получения дополнительной маржи. В новом материале мы рассказываем, что изменится в работе обменников:
Валютные обменники заставят работать по-другому 💸
Бюджет военной экономики. Правительство начало работу над бюджетом страны на 2023 год. Это будет бюджет военной экономики, где приоритетом остается армия и безопасность. В рамках бюджета также будет создан Фонд оперативного восстановления, куда международные доноры смогут направлять средства.
Эмбарго на импорт угля из россии. Европейский Союз и Великобритания с 10 августа остановили импорт российского угля в ответ на войну россии против Украины. Эмбарго на импорт российского угля вошел в пятый санкционный пакет, утвержденный в апреле. Решение предусматривало, что с августа вводится запрет на закупку, импорт или перевозку угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они происходят из россии или экспортируются из россии.
Завод по производству Bayraktar в Украине. Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar турецкой компании Baykar может занять несколько месяцев, запустить его планируют в 2023 году. Компания уже зарегистрировалась в Украине и приобрела земельный участок для строительства.
Новая форма трудового контракта. В Украине с сегодняшнего дня, 10 августа, вступает в силу закон об урегулировании трудовых отношений с нефиксированным рабочим временем. Документ предусматривает введение новой формы трудового договора с нефиксированным рабочим временем, который позволит привлекать к работе сотрудников на нерегулярной основе для выполнения тех или иных работ, которые носят непостоянный, но повторяющийся характер. Это создает механизм легализации работы фрилансеров.
- Кстати, по данным сервиса Freelancehunt, рынок фрилансеров восстановился, растет и работает. Сейчас большинство фрилансеров (74,79%) получают до $500 в месяц и только 1,35% удается зарабатывать от $3000.
Выплаты переселенцам без документов. С 7 августа внутренне перемещенные лица смогут становиться на учет и оформлять выплаты на проживание даже если потеряли паспорт. Вместо паспорта переселенцы могут использовать справку из Государственной миграционной службы о предоставлении документов для оформления паспорта гражданина Украины или документы в «Дії».
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