Ембарго ЄС та Британії на імпорт вугілля з росії набуло чинності — Finance.ua

Ембарго ЄС та Британії на імпорт вугілля з росії набуло чинності Вчора 10:13 — Енергетика

Ембарго ЄС та Британії на імпорт вугілля з росії набуло чинності

Європейський Союз та Велика Британія з 10 серпня зупиняють імпорт російського вугілля у відповідь на війну росії проти України.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Ембарго Євросоюзу на імпорт російського вугілля увійшло до п’ятого санкційного пакету, затвердженого у квітні.

Рішення передбачало, що з серпня вводиться заборона на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони походять з росії або експортуються з росії.

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Запровадження європейського ембарго завдасть росії приблизно 8 мільярдів євро втрат доходу на рік та впливає на до чверті її імпорту вугілля.

У Великій Британії поправка в рамках санкційного режиму проти росії про заборону імпорту вугілля набрала чинності 21 липня.

Ця поправка забороняє імпорт нафти та нафтопродуктів, вугілля та продуктів з вугілля та золота, а також придбання, постачання та доставку, прямо чи опосередковано, цих товарів.

Вона також забороняє надання технічної допомоги, фінансових послуг і коштів, а також брокерські послуги, пов’язані з цими товарами.

Європейська правда За матеріалами:

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