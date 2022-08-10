Кабмін готує "бюджет воєнної економіки" на 2023 рік: що він передбачає — Finance.ua

Кабмін готує "бюджет воєнної економіки" на 2023 рік: що він передбачає Вчора 10:05 — Казна та Політика

Кабмін готує "бюджет воєнної економіки" на 2023 рік: що він передбачає

Уряд почав роботу над бюджетом країни на 2023 рік — в межах бюджету також створять Фонд оперативного відновлення, куди міжнародні донори зможуть спрямовувати кошти.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль,

Також до Фонду оперативного відновлення планують переказувати прибуток низки державних підприємств, проте яких саме — не вказується.

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«Уряд почав роботу над державним бюджетом на 2023 рік. Чітко визначаємо, що це буде бюджет воєнної економіки, де пріоритетом залишається армія та безпека. При цьому Кабінет Міністрів передбачає збереження виплат за всіма соціальними програмами», — розповів Шмигаль.

Він наголосив, що уряд також опрацьовує можливість того, аби конфісковані російські активи та ресурси передусім були спрямовані на відновлення житла людей.

Довідка Finance.ua:

агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про виділення уряду України додаткових 4,5 мільярда доларів через механізм Світового банку;

у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт про внесення змін до державного бюджету України на поточний рік, який пропонує збільшити видатки з держбюджету;

новий проект Пропозиції Європейської Комісії передбачає надання Україні фінансової допомоги у розмірі 8 мільярдів євро у вигляді поєднання грантів і кредитів.

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Економічна Правда За матеріалами:

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