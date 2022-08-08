Уряд не скорочуватиме видатки держбюджету - Мінфін — Finance.ua

Уряд не скорочуватиме видатки держбюджету - Мінфін
Уряд України не планує скорочувати видатки державного бюджету.
Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону.
«Зараз йде мова про оптимізацію у певних системах, перекидку і відтермінування деяких виплат. Але скорочення видатків не передбачається», — заявив міністр.
Марченко наголосив, що уряд скоротив всі незахищені видатки ще у перший місяць повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Як повідомлялося, з початком повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну 24 лютого 2022 року державний бюджет було переорієнтовано на військові цілі. Відтак першочергове фінансування видатків у поточному році спрямовано на підвищення обороноздатності країни та здійснення найнеобхідніших соціальних видатків, що забезпечують підтримку життєдіяльності населення.
У липні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 169,6 мільярда гривень.
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