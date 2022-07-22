Скільки гривні надрукують для покриття дефіциту бюджету — Finance.ua

Скільки гривні надрукують для покриття дефіциту бюджету Вчора 14:00 — Валюта

Національний банк планує викуп державних облігацій для фінансування дефіциту бюджету на 30 млрд гривень щомісяця. До кінця року сума становитиме 180 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука під час дискусії, організованої Київською школою економіки.

Як зазначив Миколайчук, НБУ у базовому сценарії очікує, що у 2023 році «потреба в емісії збережеться, але вона буде набагато нижчою, ніж цього року, приблизно вдвічі».

«Але з урахуванням тих припущень, які ми закладаємо від міжнародного фінансування, у тому числі від МВФ, та від інших партнерів, вони досить консервативні, але за таких консервативних припущень необхідність у емісії ще збережеться», — сказав він.

Нагадаємо, грошова емісія НБУ через викуп ОВДП досягла 225 млрд гривень. У НБУ вважають, що це є основною причиною девальвації гривні.

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