Скільки гривні надрукують для покриття дефіциту бюджету — Finance.ua
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Скільки гривні надрукують для покриття дефіциту бюджету

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Національний банк планує викуп державних облігацій для фінансування дефіциту бюджету на 30 млрд гривень щомісяця. До кінця року сума становитиме 180 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука під час дискусії, організованої Київською школою економіки.
Як зазначив Миколайчук, НБУ у базовому сценарії очікує, що у 2023 році «потреба в емісії збережеться, але вона буде набагато нижчою, ніж цього року, приблизно вдвічі».
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«Але з урахуванням тих припущень, які ми закладаємо від міжнародного фінансування, у тому числі від МВФ, та від інших партнерів, вони досить консервативні, але за таких консервативних припущень необхідність у емісії ще збережеться», — сказав він.
Нагадаємо, грошова емісія НБУ через викуп ОВДП досягла 225 млрд гривень. У НБУ вважають, що це є основною причиною девальвації гривні.
Запрошуємо взяти участь у Валютному форуму 2022. Поговоримо про курсові прогнози та особливості ведення ЗЕД під час війни.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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