Скільки гривні надрукують для покриття дефіциту бюджету — Finance.ua

Скільки гривні надрукують для покриття дефіциту бюджету
Національний банк планує викуп державних облігацій для фінансування дефіциту бюджету на 30 млрд гривень щомісяця. До кінця року сума становитиме 180 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука під час дискусії, організованої Київською школою економіки.
Як зазначив Миколайчук, НБУ у базовому сценарії очікує, що у 2023 році «потреба в емісії збережеться, але вона буде набагато нижчою, ніж цього року, приблизно вдвічі».
«Але з урахуванням тих припущень, які ми закладаємо від міжнародного фінансування, у тому числі від МВФ, та від інших партнерів, вони досить консервативні, але за таких консервативних припущень необхідність у емісії ще збережеться», — сказав він.
Нагадаємо, грошова емісія НБУ через викуп ОВДП досягла 225 млрд гривень. У НБУ вважають, що це є основною причиною девальвації гривні.
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