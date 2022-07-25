Що буде з доларом після підвищення офіційного курсу НБУ на 25% - прогноз — Finance.ua

Що буде з доларом після підвищення офіційного курсу НБУ на 25% - прогноз Вчора 08:05 — Валюта

Після рішення НБУ підняти офіційний курс на 25% до 36,57 гривень за долар ринковий курс повинен стабілізуватися. Для цього знадобиться декілька тижнів.

Про це розказав глава аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій.

«Тепер, коли курс приведений у відповідність з ринковими реаліями, можна очікувати збалансування валютного ринку, адже багато експортерів, які в останні місяці притримували долари, не бажаючи їх міняти за сміховинним курсом, прийдуть на ринок з продажем заробленої валюти», — сказав він.

За його словами, «якщо всі переконаються, що валютний ринок збалансований, для чого буде потрібно кілька тижнів, і що він буде триматися на такому рівні досить довго, то не виключено, що відновиться попит на ОВДП серед іноземців».

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Паращій зазначив, що Мінфін для цього вже зробив важливий крок, піднявши ставки за річними ОВДП з 11% до 14%. Відновлення попиту на папери серед нерезидентів, як вважає співрозмовник, дозволить Нацбанку відновити нарощування золотовалютних резервів, а уряду — залучати гроші на відкритому ринку.

Водночас аналітик вважає рішення девальвувати гривню лише через 5 місяців після заморозки запізнілим, оскільки для підтримки «неадекватного реаліям» офіційного курсу (29,25 гривень/долар при ринковому 36-37 гривень/долар) було витрачено майже 12 млрд доларів з резервів.

Довідка Finance.ua:

НБУ встановив офіційний курс гривні до долара США 36,5686 грн/дол. США;

як пояснив регулятор, офіційний курс гривні до долара США і надалі лишатиметься фіксованим. Змінено тільки його рівень — до 36,57 грн/дол. США. Це необхідно, щоб підтримати стійкість економіки під час війни;

корекція офіційного курсу гривні на 25% зумовить близько 2-3 відсоткових пунктів загального рівня інфляції, причому пальне зумовить 0,6-0,8 в.п.

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