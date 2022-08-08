В ЄС розробили новий проект обіцяної фінансової допомоги — Finance.ua

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В ЄС розробили новий проект обіцяної фінансової допомоги

Казна та Політика
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В ЄС розробили новий проект обіцяної фінансової допомоги
В ЄС розробили новий проект обіцяної фінансової допомоги
Новий проект Пропозиції Європейської Комісії передбачає надання Україні фінансової допомоги у розмірі 8 мільярдів євро у вигляді поєднання грантів і кредитів.
Про це Politico повідомили два чиновники ЄС.
ЄС виділить до 5 мільярдів євро у вигляді довгострокових кредитів під гарантії, надані країнами ЄС, відповідно до їх внеску в бюджет блоку. Процентні платежі будуть субсидуватися з бюджету ЄС. За словами чиновників, сума, що залишилася, близько 3 мільярдів євро, буде надана у вигляді грантів.
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Новий проект Пропозиції з’явився після того, як Німеччина відмовилася надати гарантії на підтримку кредитів для України на суму до 9 мільярдів євро. Берлін стверджував, що гранти краще підходять для допомоги Києву і вказав на власний двосторонній грант у розмірі 1 млрд євро.
Ця позиція змусила Італію і Францію, які також надавали двосторонню допомогу, також порушити питання.
За словами одного чиновника, хоча термінів поки немає, комісія прагне отримати схвалення Європейського парламенту і країн ЄС у вересні, щоб виплати могли початися в жовтні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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