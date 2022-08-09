У ВР пропонують збільшити видатки на оборону на майже 270 млрд гривень — Finance.ua

У ВР пропонують збільшити видатки на оборону на майже 270 млрд гривень Вчора 15:47 — Казна та Політика

У ВР пропонують збільшити видатки на оборону на майже 270 млрд гривень

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт про внесення змін до державного бюджету України на поточний рік, який пропонує збільшити видатки з держбюджету.

Законопроєкт № 7644 про внесення змін до держбюджету-2022 був зареєстрований 6 серпня групою народних депутатів від монобільшості. Наразі текст проекту на сайті парламенту ще відсутній, однак про суть змін написав народний депутат, глава фінансового комітету ВР Данило Гетманцев.

Законопроєктом N7644 про внесення змін до держбюджету-2022 пропонується:

збільшити видатки держбюджету на 270,2 млрд грн, в т.ч. видатки на безпеку і оборону на 269,5 млрд грн;

профінансувати зазначені видатки за рахунок внутрішніх запозичень та відповідно збільшення дефіциту державного бюджету з 823,5 млрд грн до 1093,7 млрд грн.

За словами Гетманцева, після прийняття законопроєкту планові видатки державного бюджету на 2022 р. складуть 2 663,5 млрд грн. Це більш ніж удвічі більше за фактичні видатки державного бюджету 2021 року (1 297 млрд грн).

«Таким чином, видатки тільки за держбюджетом (без місцевих бюджетів, соцфондів) складуть 58,7% прогнозного ВВП на цей рік, якщо відштовхуватись від останніх оцінок НБУ (4540 млрд грн ВВП на 2022 рік)», — наголосив нардеп.

Гетманцев зауважив, що наразі тільки на війну Україна цього року витратить 25-30% свого ВВП.

«До речі, у 70-і роки Ізраїль витрачав приблизно стільки ж — у середньому 25% ВВП на рік — на військові потреби. Аби осягнути вплив війни на бюджет, зазначу лише, що плановий бюджет Міноборони (а це звісно не всі бюджетні видатки на війну, які розподілені між десятком основних головних розпорядників) у 2022 р. складе 624,4 млрд грн або у 5 разів більше, ніж минулого року. Цьогорічні видатки на Міноборони складають майже половину всіх видатків державного бюджету зразка 2021 року», — пояснив Гетманцев.

Нардеп висловився проти запропонованого деякими чиновниками та експертами скорочення перерозподілу ВВП через бюджет до 30% ВВП. Гетманцев додав, що найбільший ризик для макроекономічної стабільності полягає у суттєвому зростанні дефіциту бюджету.

«+270 млрд грн видатків означає зростання дефіциту бюджету майже на 6% ВВП, що буде профінансовано за рахунок внутрішніх запозичень та перекладено на державний борг. За поточних припущень, плановий дефіцит держбюджету у 2022 р. може сягнути 24% ВВП. Фінансування такого додаткового обсягу запозичень потребуватиме посилення координації між Мінфіном та НБУ щодо проведення аукціонів та збільшення частки ОВДП, розміщеної на ринкових засадах», — пояснив нардеп.

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УНН За матеріалами:

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