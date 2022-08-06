Добровольцям тероборони слід зберігати середній заробіток — роз’яснення Мінекономіки — Finance.ua

Добровольцям тероборони слід зберігати середній заробіток — роз’яснення Мінекономіки Вчора 17:21 — Особисті фінанси

Добровольцям тероборони слід зберігати середній заробіток — роз’яснення Мінекономіки

Серед нових ключових змін до КЗпП є те, що його положення скасували збереження середнього заробітку мобілізованим. Однак у Мінекономіки вирішили прояснити цей момент детальніше.

Що кажуть у відомстві? Коли йдеться про працівників, які уклали контракт добровольця територіальної оборони, то Мінекономіки щодо них дотримується іншої думки в питанні збереження середнього заробітку. Мінекономіки у своєму за такими працівниками потрібно зберігати середній заробіток. Коли йдеться про працівників, які уклали контракт добровольця територіальної оборони, то Мінекономіки щодо них дотримується іншої думки в питанні збереження середнього заробітку. Мінекономіки у своєму коментарі виділило зазначену категорію працівників в окрему групу і зробило висновок, що

Пунктом 3 форми контракту добровольця територіальної оборони, затвердженої наказом Міністерства оборони України, передбачено, що на добровольця територіальної оборони, який уклав цей контракт, поширюються гарантії соціального і правового захисту, передбачені Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та ст. 119 КЗпП.

При цьому ст. 119 КЗпП регламентує гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов’язків.

У зв’язку із цим, та враховуючи, що норми Закону № 2352-IX та Форми контракту не містять змін у правовому регулюванні соціального і правового становища членів добровольчих формувань територіальних громад (далі -ДФТГ), зокрема і в частині збереження за ними середнього заробітку, законодавчих підстав для припинення виплати збереженого середнього заробітку зазначеним категоріям працівників не вбачається.

Також слід зауважити, що КЗпП чітко визначає збереження згаданих гарантій саме на час виконання державних та/або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством України ці обов’язки можуть здійснюватись у робочий час. Отже, на думку Мінекономіки, роботодавець може вимагати від добровольця — члена ДФТГ підтвердження того, що виконання поставлених командиром завдань здійснюється у робочий час.

Форма такого підтвердження не визначена законодавством. Тож командир може здійснювати підтвердження будь-якими належним чином засвідченими документами, які в достатній мірі вказують на залучення добровольця до виконання завдань територіальної оборони в його робочі (згідно визначеного роботодавцем режиму) дні.

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