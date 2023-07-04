День финансов: $890 млн от МВФ, крупнейшие программы для развития бизнеса, рейтинг самых богатых людей мира — Finance.ua

День финансов: $890 млн от МВФ, крупнейшие программы для развития бизнеса, рейтинг самых богатых людей мира
10 самых главных новостей вторника, 4 июля:
Второй транш от МВФ. Министерство финансов сообщило, что в общий фонд государственного бюджета Украины поступил второй транш в размере $890 млн от МВФ. В настоящее время Украина получила уже 3,59 млрд долларов США от МВФ. Общее финансирование по программе составляет 15,6 млрд долларов США.
Украинцы стали продавать валюту банкам. Аналитики инвестгруппы ICU отмечают, что в течение июня украинцы продавали валюты больше, чем покупали. В целом чистая продажа валюты населением составила более 19 млн долларов — это первое положительное значение с августа прошлого года.
Земельные онлайн аукционы. Несмотря на военное положение, рынок земли в Украине остается привлекательным для инвесторов. За период военного положения организаторы земельных онлайн-аукционов в государственной электронной торговой системе Прозорро. Продажи заработали около 1 млрд гривен. Больше всего земельных онлайн-аукционов состоялось в Одесской, Полтавской, Черкасской, Львовской и Кировоградской областях.
Рейтинг самых богатых. Как сообщает Bloomberg, 500 самых богатых людей мира в первой половине 2023 года увеличили свое состояние на $852 миллиарда. Владелец Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск снова возглавил рейтинг богачей. Он за первые полгода увеличил свое состояние на $96,6 млрд.
Самые большие программы для развития бизнеса. По разным программам украинский бизнес может привлечь от 180 000 до 7 млн грн. Наибольшее количество грантов предлагает правительство в рамках проекта «єРобота». Грантовые программы рассчитаны преимущественно на малый и средний бизнес, работающий в аграрном секторе, ІТ, креативной экономике, экспортной отрасли.
В Украине никогда не отменят наличные деньги. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк. По его мнению, в Украине никогда полностью не запретят оборот наличных, поскольку это никак не поможет в борьбе с коррупцией.
Финансовая ситуация украинцев. Самооценка гражданами Украины своего благосостояния почти не изменилась после полномасштабного вторжения россии и держится на примерно одинаковом уровне, свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС. Доля респондентов, которые оценивали свое финансовое положение как очень низкое, составила 9% до вторжения, а по состоянию на май 2023 составляет 7%. Кроме того, 33% респондентов оценили свое благосостояние как «низкое».
Трудоустройство ветеранов. Сейчас более миллиона мужчин и женщин защищают земляков и освобождают наши земли от оккупантов. И только 88,1% работодателей готовы принять на работу ветерана российско-украинской войны.
-13 на российском рынке. С рынка россии в июне ушли 13 международных компаний, в том числе один из крупнейших мировых производителей автомобильных покрышек Michelin Group, немецкая компания Bosch и американская химическая корпорация 3M. Всего 254 международных компании полностью прекратили деятельность в россии. В то же время 1352 компании пока не собираются покидать российский рынок.
Строительство магистрального водопровода. В Украине начали подготовительные работы по строительству магистральных водопроводов для областей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС. Водопровод будет состоять из 3 звеньев магистрального водопровода протяженностью около 150 км. Реализация проекта обеспечит водой минимум миллион человек из Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей, добавил Кубраков.
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