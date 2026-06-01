Что изменится в Украине с 1 июня Сегодня 10:16

Начало лета принесет ряд важных изменений: ожидается запуск обновленных правил бронирования, старт ключевых реформ в военной сфере, а также завершение срока оцифровки бумажных трудовых книжек.

Новые правила бронирования

Правительство подготовило изменения в правилах бронирования военнообязанных работников для критически важных предприятий. Изменения должны сделать систему бронирования более прозрачной, справедливой и защищенной от злоупотреблений.

Одно из ключевых решений касается повышения требований к уровню средней заработной платы. Для подтверждения статуса критически важного предприятия и бронирования работника уровень заработной платы должен составлять не менее трех минимальных зарплат — 25 941 грн.

Для компаний, работающих на прифронтовых территориях, оставили смягченные условия — не менее 21 618 грн, что соответствует 2,5 минимальной зарплаты.

Кроме того, работники, у которых уже есть отсрочка и которые работают по совместительству, будут засчитываться в квоту только один раз только по основному месту работы.

Также в течение трех месяцев планируется пересмотреть статус всех предприятий, уже имеющих критического статуса.

Перерасчет пенсий

С 1 июня в Украине стартует новый этап перерасчета пенсий. Пенсионный фонд Украины уже объявил об автоматическом повышении выплат для трех категорий граждан.

Часть пенсионеров сможет получить от 100 до 1500 гривен дополнительно в ближайшее время.

Реформы в армии

В июне 2026 года в Украине стартует реформа армии и в этом же месяце ожидаются первые результаты, в частности в сфере финансового обеспечения военнослужащих.

Президент поручил повысить выплаты военнослужащим с учетом принципа дифференциации в зависимости от условий службы.

В частности:

минимальный уровень денежного довольствия для тыловых должностей должен составлять не менее 30 тыс. грн ;

; для военных на боевых позициях предусмотрены существенно более высокие выплаты;

для командиров, сержантов и офицеров запланирован достойный уровень денежного довольствия.

Отдельное внимание уделено пехотинцам. Для них планируется введение специальных контрактов с уровнем выплат от 250 до 400 тыс. грн в зависимости от выполнения боевых задач.

Также поручено усилить контрактную систему в Силах обороны таким образом, чтобы благодаря расширению контрактной составляющей обеспечить определенные сроки службы и возможность — начиная уже с этого года — поэтапного увольнения со службы ранее мобилизованных на основе четких временных критериев.

Оцифровка трудовых книжек завершается

До 10 июня 2026 года в Украине идет переход на электронный учет трудовой деятельности. Именно к этой дате гражданам рекомендуют оцифровать бумажные трудовые книжки.

Дедлайн 10 июня 2026 года — рекомендательный, а не принудительный.

То есть, если человек не подаст документы до 10 июня, штрафовать его не будут. В то же время, откладывать оцифровку не стоит, ведь это может осложнить подтверждение трудового стажа, особенно за периоды работы до 2004 года.

Национальный кешбэк

Средства, накопленные гражданами на карточках Национального кешбэка, нужно израсходовать до 30 июня 2026 года (включительно).

Неиспользованные по состоянию на конец дня 30 июня деньги вернутся в государственный бюджет.

Программа «Национальный кешбэк» продолжит работать без изменений, деньги за покупки украинских товаров будут начисляться как всегда и выплачиваться в обычном для пользователей формате после 20 числа следующего месяца за предыдущий.

Кредиты под 10% на энергогенерацию для бизнеса

Правительство запускает новый механизм государственной поддержки для крупного и среднего бизнеса в целях строительства собственной распределенной генерации.

Предприятия смогут привлекать кредиты с фактической ставкой 10% годовых на строительство и ввод в эксплуатацию, в частности:

газотурбинных и газопоршневых установок, в том числе когенерационных;

объектов возобновляемой энергетики (биомасса, биогаз, геотермальная энергия);

систем накопления энергии;

микросетей и локальных автономных энергосистем

Разницу между рыночной и льготной ставкой будет компенсировать государство.

Поддержка распространяется на кредиты от 1 до 25 млн евро в гривневом эквиваленте (для прифронтовых территорий — от 500 тысяч евро) сроком до 5 лет с возможностью отсрочки до ввода в эксплуатацию, но не дольше 12 месяцев.

Запуск программы намечен на 1 июня. Подать заявку можно будет через уполномоченные банки.

Дедлайн подачи заявок на пособие для детей ВПЛ

1 июня 2026 года истекает срок подачи заявлений на назначение пособия на проживание для отдельных категорий внутренне перемещенных лиц.

Дети из числа ВПЛ могут получать выплаты независимо от дохода семьи. При подаче заявления до 1 июня 2026 года пособие будет начислено с 1 февраля 2026 года.

Также обновлен механизм начисления выплат для нетрудоспособных ВПЛ. Лица, которым ранее прекратили пособие из-за превышения предельного дохода, могут повторно подать заявление. В случае обращения к 1 июня 2026 года выплаты будут начислены с 1 января 2026 года.

Важно вовремя подать документы, чтобы получить выплаты за предыдущие месяцы. Если обратиться за пересчетом после 1 июня 2026, пособие будет начисляться только с месяца подачи заявления.

Сколько будет стоить доллар и евро

В июне валютный рынок, вероятнее всего, будет оставаться в привычных параметрах.

43,8−44,8 грн/доллар, а евро — 51−52 грн/евро.

Что будет с ценами на горючее

Мировой рынок горючего остается нестабильным из-за геополитической ситуации и напряжения на Ближнем Востоке. На этом фоне в Украине летом возможны колебания цен на бензин и дизель.

Топливный эксперт, основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин заявил , что в июне цены на топливо могут несколько снизиться. Умеренной ситуация, по его словам, может оставаться и в июле.

В то же время эксперт предупредил, что уже в конце лета рынок может столкнуться с новой волной удорожания.

Ремонт дорог

С 1 июня в Черниговской области начнутся ремонтные работы на дорогах. Для восстановления дорожной инфраструктуры в Черниговской и Киевской областях правительство планирует выделить 3,5 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета.

